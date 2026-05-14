Καλλιθέα: Προφυλακίστηκε 58χρονος που άνοιξ πυρ σε κλαμπ -«Ήμουν μεθυσμένος, δεν ήθελα να σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος που το πρωί της Κυριακής σκόρπισε τον τρόμο σε μπαρ στην Καλλιθέα, όταν άρχισε να πυροβολεί με ούζι μέσα στο κατάστημα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη.







Μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και για σειρά πλημμελημάτων που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση όπλου.







Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το επεισόδιο και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει κανέναν. Όπως φέρεται να είπε, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν άρχισε να πυροβολεί, ενώ παραδέχθηκε ότι κατείχε παράνομα το όπλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλιούπολη: Για τρίτη ημέρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 17χρονη

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Εικόνες σοκ από τα τραύματα της 28χρονης (βίντεο)

Ακρίβεια και αβεβαιότητα «γονατίζουν» τα νοικοκυριά - Τι καταγράφουν νέες έρευνες