Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η Χαριλάου Τρικούπη

Σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην καταγγελία του υπουργού Υγείας για ακίνητο που ο Νίκος Ανδρουλάκης μισθώνει στο Δημόσιο και από το οποίο έχει εισπράξει πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ:

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο! Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή! Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους.

Η καταγγελία Γεωργιάδη

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας είχε κάνει ανάρτηση με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ.

Στην ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας αφήνει αιχμές και για τη διατήρηση χρημάτων του Νίκου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού. «Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει και προσθέτει: «Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

«Πάμε στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς»

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτηρίζει ως «γελοία», ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε νέα ανάρτηση, στην οποία διευκρινίζει ότι:

Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;

Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Αρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;

Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.

Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο.

Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;

Μαρινάκης: Ο Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα

Στη… σύρραξη ενεπλάκη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στη διάρκεια του briefing σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα που αφορούν στο ηθικό σκέλος της υπόθεσης. «Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ», είπε.

Επίσης, τόνισε ότι «ούτε ο υπουργός Υγείας- όπως απάντησε ήδη – ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση θέτω ζήτημα νομιμότητας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα», αλλά υπογράμμισε ότι «η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε»

«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και απάντησης και εδώ γεννώνται πολλά θέματα: δέχεται μια επίθεση ο Γεωργιάδης επειδή βγαίνει και τα λέει. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει κίνηση νομικών διαδικασιών. Να μας διευκρινίσει αν κινείται κατά του μέσου και του δημοσιογράφου. Ο κ. Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Αν σκέφτονται να κινηθούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε κριτική σε θέματα ηθικής, δηλαδή πολιτική κριτική. Αν το κάνουμε αυτό, εμείς τι να πούμε για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και στελέχη και ο πρωθυπουργός, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα έχει τέλος αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία», κατέληξε.

