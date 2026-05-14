Πεντανόστιμο παγωτό χωρίς ζάχαρη - Συνταγή από το Άγιο Όρος

Στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν μόνο τα παραδοσιακά φαγητά, αλλά και υπάρχουν και συνταγές παραδοσιακών γλυκών. Η παράδοση του Αγίου Όρους φέρνει μαζί της και γευστικές απολαύσεις, με το παγωτό χωρίς ζάχαρη να αποτελεί μια δροσερή και υγιεινή επιλογή.

Οι μοναχοί Ιωσήφ και Προκόπιος του Αγίου Ορους σας δίνουν δύο συνταγές για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα παγωτό στο σπίτι, απολαμβάνοντας την αυθεντική γεύση του Αγίου Όρους.

Υλικά για παγωτό μπανάνας με μέλι και φιστίκια Αιγίνης

4 ώριμες μπανάνες, κατεψυγμένες και κομμένες σε φέτες



100γρ μέλι



1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού



1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικό)



50γρ φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα (για γαρνιτούρα, προαιρετικό)

Εκτέλεση

Βγάζετε τις μπανάνες από την κατάψυξη και αφήστε τις να ξεπαγώσουν ελαφρώς.



Βάζετε τις μπανάνες, το μέλι, το χυμό λεμονιού και τη βανίλια (αν θέλετε) σε ένα μπλέντερ.



Χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να πάρετε μια κρεμώδη υφή.



Ρίξτε το μείγμα σε ένα αεροστεγές δοχείο και βάλτε το στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες, ή μέχρι να παγώσει καλά.



Πριν σερβίρετε, αφήστε το παγωτό να μαλακώσει για 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.



Γαρνίρετε με τα φιστίκια Αιγίνης, αν θέλετε.

