Νέες υποσχέσεις Άδωνι στους νοσηλευτές: «Αναγνωρίζω τα αιτήματά τους, μην ανησυχούν»

Θορυβήθηκε όπως φαίνεται η κυβέρνηση από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στους νοσηλευτές, μετά τη νέα ακύρωση στην ανακοίνωση των μέτρων και την υλοποίησή τους.

Να υπενθυμιστεί ότι η κυβέρνηση και ο Άδωνις Γεωργιάδης είχαν δεσμευτεί στον κλάδο πως θα ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά ήδη από τις αρχές του έτους, θα δημιουργηθεί αυτόνομος κλάδος νοσηλευτών αλλά και ότι οι προσλήψεις θα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να κάνει ανακοινώσεις την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή στις 12 Μαΐου, αλλά με ανάρτησή του ακύρωσε τις εξαγγελίες και περιορίστηκε στο να προαναγγείλει παρεμβάσεις για τον κλάδο μέσα στους επόμενους μήνες.

Μετά τον σάλο, ο υπουργός λέει πως «ένα - ένα τα λύνουμε τα προβλήματα»

Ο υπουργός Υγείας όμως μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, συντόμευσε το χρονικό διάστημα, αφού σε δηλώσεις του αναφέρει πλέον ότι «Μέσα στον Μάιο θα γίνει η ανακοίνωση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε συντονιστεί όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και είναι θέμα ημερών να κάνουμε τις τελικές μας ανακοινώσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα τελείως καινούργιο περιβάλλον για τον νοσηλευτή.

Αναγνωρίζω πλήρως το πρόβλημα για την έλλειψη νοσηλευτών στο ΕΣΥ, ότι πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα, ότι πρέπει να καταλήξουμε σε υψηλότερες αμοιβές και ότι πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ. Όλα τα αναγνωρίζουμε. Τώρα πρέπει να δούμε πώς αυτή η αναγνώριση θα πάρει πρακτική εφαρμογή. Δεν καθόμαστε. Ένα-ένα τα λύνουμε τα προβλήματα.

Μέσα στον Μάιο θα γίνει η ανακοίνωση. Αναγνωρίζω πλήρως τα αιτήματά τους, το λέω για να μην ανησυχούν. Θα δράσουμε για τους νοσηλευτές οπωσδήποτε».

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέτρα για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους νοσηλευτές επρόκειτο να ενταχθούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, την τελευταία στιγμή αφαιρέθηκαν από το τελικό κείμενο.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

