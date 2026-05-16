Σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης μετά την ομιλά Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ
clock 20:21 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για τη συσσώρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία.

Πυρά στον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, που είναι όμως αποτέλεσμα της δικής του πολιτικής.

Βολές και από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει; Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην Κομοτηνή τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για εξοργιστικές δηλώσεις του πρωθυπουργού για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο υπαίτιος για την ακρίβεια, ενώ η Νίκη σχολιάζει ότι «ο πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμού και προσωπικών διλημμάτων. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από το ψευτοδίλημμα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος».

