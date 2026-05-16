Super League: Νίκη χωρίς αντίκρισμα και υποβιβασμός για την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ έκανε τεράστια προσπάθεια και επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1, χωρίς όμως να παραμείνει στην Super League, καθώς η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά δεν έδωσε πιθανότητες στους "βυσσινί", λόγω της αρνητικών αποτελεσμάτων στα παιχνίδια με τους Αρκάδες.

Μετά από μια ωραία μπαλιά στα δεξιά, ο Σαγκάλ την γύρισε την κορυφή της μεγάλης περιοχής και εκεί ο Μασόν δοκίμασε ένα σουτ, νικώντας τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0 της ΑΕΛ στο 13′. Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν και πάλι δίχτυα στο 34ο λεπτό με τον Τούπτα, ο οποίος ακολουθησε τον Σαγκάλ που γύρισε την μπάλα στον συμπαίκτη του και εκείνος έκανε το 2-0 για την Λάρισα, η οποία πατούσε πολύ καλύτερα από τον Ατρόμητο. Με αυτό το σκορ οι δυο ομάδες πήγαν στα, με την ΑΕΛ να είναι άκρως απειλητική και τον Ατρόμητο απλά να μην απειλεί στον αγωνιστικό χώρο.

Με το καλησπέρα στο 2ο μέρος ο διαιτητής Τζοβάρας υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, αλλά με την βοήθεια του VAR πήρε πίσω την αρχική του υπόδειξη, δίνοντας ελεύθερο για την ομάδα της ΑΕΛ. Η πίεση της ομάδας του Ατρομήτου ήταν πιο δυνατή μετά από την συγκεκριμένη φάση, με τον Τσούμπερ να είναι αρκετά δραστήριος, χάνοντας μια σπουδαία στιγμή στο 61′, καθώς ο Βενετικίδης έβγαλε με δυσκολία το σουτ του Ελβετού. Μετά από μια διακοπή για την αλλαγή του διαιτητή, λόγω τραυματισμού, ο Μπάκου στο 70′ προσπάθησε να μειώσει για τους Περιστεριώτες, αλλά ο Βενετικίδης έσωσε για μια ακόμα φορά. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Μπάκου στο 90′, καθώς Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν, με τον παίκτη του Ατρομήτου να μειώνει. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με την ΑΕΛ να αποχαιρετά της Super League, καθώς μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης.

ΓΚΟΛ: 13′ Μασόν, 34’Τούμπτα – 90 Μπάκου



ΔΟΚΑΡΙ: –



ΚΙΤΡΙΝΗ: 48′ Ρόσιτς – 38′ Τσακμάκης



ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΑΕΛ (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς (90+3′ Ηλιάδης), Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ (83′ Χατζηστραβός), Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ, Πασσάς (89′ Γκαράτε)

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι, Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί, Τσιλούλης (68′ Μπάκου), Τσούμπερ, Τσαντίλας (68′ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (78′ Φαν Φερτ)

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στα playouts της Super League:

Σάββατο 16 Μαΐου

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1



Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0



Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (Αναβολή) 17/5