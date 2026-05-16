Νίκος Αντωνακάκης: Μόνο αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκφραση γνώμης χωροθέτησης δομής στις Μαλάδες

Με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με τη χωροθέτηση δομής στην περιοχή των Μαλάδων, και το δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί για το θέμα αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής: Το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές. Αν συμφωνούμε με την εγκατάσταση μεταναστευτικής δομής στις Μαλάδες ή όχι. Είναι η ώρα να λέμε αλήθειες και καθαρές κουβέντες.

Συντασσόμαστε πλήρως με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, κατά της χωροθέτησης της δομής στις Μαλάδες, που είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της περιοχής.

Για τα προβλήματα της τοπικής Κοινωνίας του Ηρακλείου ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε.

*Ο Νίκος Αντωνακάκης είναι στέλεχος της ΝΔ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

