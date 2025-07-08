Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά έχει ο ΕΛΓΑ: Ο Daniel, οι ντοματιές – φαντάσματα και οι αποζημιώσεις εκατομμυρίων

Άνοιξε η «κερκόπορτα» των καταγγελιών παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενόσω οι ελεγκτικές αρχές στήνουν μηχανισμό «κοσκινίσματος» των δικαιούχων, υπάρχει οσμή νέου σκανδάλου στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Οι καταγγελίες αφορούν τις ημέρες υπουργίας στην Αχαρνών του Λευτέρη Αυγενάκημε με αιχμή τις αποζημιώσεις Daniel και τα «βαφτίσια» σιτηρών σε βιομηχανική τομάτα.

Στο μικροσκόπιο τίθενται οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στη Θεσσαλία για την πλημμύρα από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από πληττώμενες περιοχές έχουν κληθεί να καταθέσουν στοιχεία. Το κομβικό σημείο της έρευνας αφορά στο γεγονός ότι μετά τoν Daniel, και λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, άνοιξε η πλατφόρμα για να κατατεθούν τροποποιητικές δηλώσεις ΟΣΔΕ και να υπάρξουν αποζημιώσεις επί των νέων δηλώσεων.

Όπως κατήγγειλε, μιλώντας πρόσφατα στον τηλεοπτικό σταθμό Astra, ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 παραγωγοί φέρεται να έσπευσαν να «βαπτίσουν» καλλιέργειες που είχαν με σιτάρι σε καλλιέργειες με βιομηχανική τομάτα και βαμβάκι και έτσι πήραν μεγαλύτερες αποζημιώσεις από το ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε για τα παρακάρλια, συνολικού ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι «τα βαφτίσια» έγιναν τον Οκτώβριο και αφού είχει επανεργοποιηθεί το σύστημα ΟΣΔΕ, το οποίο είχε κλείσει από τον Ιούλιο.

Έχει ήδη ανοίξει έρευνα

Για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επισταμένη έρευνα, ενώ ήδη σε χωριά του νομού Λάρισας συγκεντρώνονται υπογραφές από θιγόμενους παραγωγούς, με σκοπό να ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμείς ζητάμε από τον πρώην Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη και τους αρμοδίους του ΟΠΕΚΕΠΕ να μας ενημερώσουν, εάν άνοιξε και για ποιόν λόγο το ΟΣΔΕ στις 6 Οκτωβρίου του 2023. Εάν έχει γίνει αυτό και ισχύουν τα όσα καταγγέλλονται τότε εκείνοι που πήραν χιλιάδες ευρώ για καλλιέργειες που “άλλαξαν” εκ των υστέρων, θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα», ανέφερε ο ίδιος, ενώ ερωτηθείς ποιον λόγο κανείς δεν έχει μιλήσει τόσο καιρό για όλα αυτά ο κ.Σιδερόπουλος υπογράμμισε ότι «οι παραγωγοί φοβούνται», διότι «όποτε έθεταν ερωτήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμμέσως πλην σαφώς “εκβιάζονταν” ότι θα βρούνε μπελά».

Συγκοινωνούντα σκάνδαλα

Για συγκοινωνούντα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ έκανε πρόσφατα λόγο και ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «εκτός από τον πολλαπλασιασμό των βοσκότοπων και των ζώων και τους fake κτηνοτρόφους, υπάρχουν καταγγελίες για παράνομες αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ. Φέρεται άκαρπα δένδρα στην περιοχή της Κάρλας να έχουν βαφτιστεί παραγωγικά, δικαιολογώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ, και το πλέον σκανδαλώδες, είναι ότι υπάρχει έκθεση των επιθεωρητών του ΕΛΓΑ που διαπίστωσαν την απάτη αυτή, αλλά φαίνεται να έμεινε στο συρτάρι του Υπουργείου. Και εκτός από τα βαφτίσια των δέντρων, υπάρχουν και καταγγελίες, ότι οι καλαμιές βαφτίστηκαν ντοματιές, καθώς χωράφια που τον Ιούνιο του 2023, ήταν δηλωμένα στο ΟΣΔΕ με σιτάρι και είχαν αλωνιστεί, μετά τον “Daniel”, τον Οκτώβριο του 2023, τα ίδια χωράφια ξαναδηλώθηκαν ως ντοματιές, δικαιολογώντας αποζημίωση εξαιτίας του Daniel 500 ευρώ ανά στρέμμα, στο σύστημα ΟΣΔΕ, το οποίο, αγρότες αναφέρουν, ότι είχε ανοίξει εκτάκτως για δύο ημέρες, 6 με 8 Οκτωβρίου 2023. Την περίοδο εκείνη, κατά σύμπτωση, ο δεύτερος Υπουργός που περιλαμβάνεται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Αυγενάκης, ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και επίσης μάλλον κατά σύμπτωση, λέγεται ότι άνοιξε το σύστημα ΟΣΔΕ 6 με 8 Οκτωβρίου 2023, πριν τις περιφερειακές εκλογές του 2023. Και όλως συμπτωματικά ο κ. Αυγενάκης, είχε επισκεφθεί την Λάρισα για να συμβουλεύσει τους αγρότες να στηρίξουν τον κ. Αγοραστό για να λάβουν τις αποζημιώσεις από τον “Daniel”. Mετά την Κρήτη ήθελε να βαφτίσει μπλε και την Θεσσαλία».

Αστοχία εν τη γενέσει οι αποζημιώσεις Daniel

Ερωτηθείς σχετικά με τις καταγγελίες για τη διαχείριση των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τον Daniel ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στον Ρ/Σ Parapolitika 90,1 FM επισήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών αγροτών για τις αποζημιώσεις που δόθηκαν με αφορμή τις πλημμύρες του Daniel στο θεσσαλικό κάμπο. Πρώτα απ’ όλα, το όλο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αστοχία. Δεν προδικάζει η καλλιέργεια την οποία είχατε, όταν έγινε η πλημμύρα, τις επόμενες καλλιέργειες στο ίδιο χωράφι. Δηλαδή, βρέθηκαν καλλιεργητές οι οποίοι καλλιεργούσαν σιτηρά την ημέρα που έγινε ο Daniel και αυτοί αποζημιώθηκαν adhoc για τα επόμενα 2 χρόνια, σαν να καλλιεργούσαν και τα επόμενα 2 χρόνια σιτηρά, ενώ μπορεί να είχαν ξεκουράσει το χωράφι τους, όπως λέμε στον κάμπο, και να έβαζαν μετά βαμβάκι, ντομάτα. Όπως, επίσης, δεν σημαίνει το ότι καλλιεργούσες ντομάτα ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα καλλιεργείς ντομάτα για να αποζημιωθείς για τις 2 επόμενες χρονιές με ντομάτα. Και τούτο γιατί και ο τελευταίος αγρότης στον κάμπο ξέρει ότι το ίδιο χωράφι δεν συμφέρει να το καλλιεργήσεις ντομάτα, δεν είναι αποδοτικό, δεν είναι παραγωγικό. Επομένως, υπήρξε αστοχία εν τη γενέσει. Προφανώς, όμως, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι αγρότες από την πρώτη στιγμή, υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση για το ύψος των αποζημιώσεων και έσπευσαν πολλοί να κάνουν αλλαγές στις δηλώσεις καλλιέργειας και ενώ είχαν καλλιεργήσει σιτηρά να δηλώσουν ότι καλλιέργησαν ντομάτα. Αυτή η φήμη υπήρξε πάρα πολύ έντονη στον κάμπο. Εσωτερική πληροφόρηση από παράγοντες, τέλος πάντων, που είχανε γνώση. Ο κάμπος βοά!».

πηγή: naftemporiki.gr

