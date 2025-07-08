Ειρήνη Μουρτζούκου: Η στιγμή της σύλληψης - Στον εισαγγελέα για τρεις δολοφονίες τριών βρεφών

Στη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, μετά από πολλούς μήνες ερευνών, έφτασαν οι Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (07/07), για τις δολοφονίες δύο παιδιών της και ενός ακόμη βρέφους, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας κατά πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη, το πρωί της Τρίτης (08/07) αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων, ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών κι έπειτα θα μεταχθεί σε ανακριτή στην Πάτρα.

Η 25χρονη είχε γίνει ευρέως γνωστή από την πολύκροτη υπόθεση των ύποπτων θανάτων παιδιών στην Αμαλιάδα, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πέρυσι.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος του Ανακριτικού Τμήματος Αχαΐας για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και μη, για τις δολοφονίες τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης φίλης της.

Τα δύο από τα βρέφη ήταν δικά της παιδιά μάλιστα και οι ανθρωποκτονίες φέρεται να τελέστηκαν στις 19 Ιουνίου 2022 και στις 17 Οκτωβρίου 2023. Το τρίτο βρέφος ήταν μίας φίλης της, στις 4 Φεβρουαρίου 2021 και κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας μίας ενήλικης γυναίκας που ήταν φίλη της το 2020, όπου φέρεται να είχε αποπειραθεί να την δολοφονήσει πνίγοντάς την.

Στην δικογραφία είχε συμπεριληφθεί και η περίπτωση ενός θανάτου βρέφους μίας άλλης φίλης της το 2016 όταν ήταν ανήλικη η κατηγορούμενη και για τον λόγο αυτό δεν της ασκήθηκε δίωξη για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Η υπόθεση με τους θανάτους των βρεφών είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις το προηγούμενο διάστημα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι καταθέσεις των μαρτύρων φαίνεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των αρχών για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη της Μουρτζούκου

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 1η Ιουλίου παραδόθηκε η δικογραφία στον Ανακριτή Πατρών από το Ανθρωποκτονιών, που εμπεριείχε τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου ως αίτιο για τους παραπάνω θανάτους, που τελούσαν υπό έρευνα επί σειρά μηνών, αφού εξαιρέθηκε η πιθανότητα παθολογικών αιτιών.

Σε δεύτερο χρόνο, ενδεχομένως να οριστεί και η επιτροπή τριών ιατροδικαστών που θα αξιολογήσουν τα ευρήματα των επιστημόνων, κάτι που επιθυμούσε το Ανθρωποκτονιών να συμβεί, όμως σε συνδυασμό αυτών των ευρημάτων και των καταθέσεων που είχαν ληφθεί, η Ανακριτική Αρχή έκρινε πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την έκδοση του σχετικού εντάλματος σε βάρος της κατηγορούμενης.

Κοινό σημείο όλων των καταθέσεων των μαρτύρων, που ξεπερνούν τις 80, φέρεται να είναι ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν μόνη της με τα βρέφη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταναστευτικό: Νέα αποβίβαση τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου - Αντιδράσεις στην Αγία Γαλήνη

Κρήτη: Γερές μπίζνες για τους Λίβυους δουλεμπόρους: Βγάζουν εκατομμύρια με μια "καραβιά"

Ηράκλειο: Αναβιώνει η άγρια δολοφονία της 33χρονης στη Νέα Αλικαρνασσό