Συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου για τη δολοφονία των βρεφών

Σε σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου προχώρησαν οι Αρχές για τη δολοφονία τριών βρεφών – εκ των οποίων τα δύο ήταν τα δικά της παιδιά – καθώς και για απόπειρα δολοφονίας ενήλικης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά:

Τη δολοφονία δύο παιδιών της, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,

Τη δολοφονία ενός ακόμη βρέφους,

Την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενήλικης γυναίκας μέσω πνιγμού.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει μεταχθεί στη ΓΑΔΑ και την Τρίτη αναμένεται να μεταφερθεί στην Ευελπίδων για να απολογηθεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει χαρακτηριστικά:

Συνελήφθη απογευματινές ώρες σήμερα από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν σχετικού εντάλματος του Ανακριτικού Τμήματος Αχαΐας, 25χρονη ημεδαπή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και μη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πέντε βρέφη πεθαίνουν παρουσία της ίδιας γυναίκας: Είναι μάνα και αδελφή των τριών, φίλη των μανάδων των άλλων δύο. Πέντε δικογραφίες σε ισάριθμα αστυνομικά τμήματα δεν καταφέρνουν να εξηγήσουν τον κοινό παρονομαστή των υποθέσεων, κόντρα στη γενική αρχή ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, παύει να είναι σύμπτωση.

Μέχρι τώρα, συγγενείς, γνωστοί και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της Μουρτζούκου, αλλά και η ίδια, παρήλαυναν στα τηλεοπτικά παράθυρα δίνοντας ο καθένας τη μαρτυρία του, χωρίς έως αυτή τη στιγμή να έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα, με πρώτο το γιατί οι υποθέσεις θανάτων των βρεφών δεν έχουν συσχετισθεί, γιατί δεν αποτελούν ενιαία δικογραφία και γιατί είναι σε εξέλιξη δύο, πλέον δικαστικές έρευνες: Μία στην Πάτρα και άλλη μία στην Ηλεία.

Η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, της 24χρονης πρωταγωνίστριας της υπόθεσης που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του (τηλεοπτικού) θρίλερ έφτασε να δηλώσει για το ίδιο της το παιδί ότι πιστεύει ότι η Ειρήνη σκότωσε τα παιδιά.

Ειδικότερα:

-Στις 6 Φεβρουαρίου 2014 στο Άργος πεθαίνει η ενάμιση έτους αδελφή της Ειρήνης. Η αιτία θανάτου είναι λοίμωξη του αναπνευστικού και διάμεση πνευμονίτιδα.

-Στις 4 Φεβρουαρίου 2021, στην Αχαΐα, η Ειρήνη προσέχει το 6 μηνών βρέφος φίλης της καθώς η μητέρα του μωρού, η Κατερίνα έχει φύγει. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα και το μωρό είχε και επιληπτικά επεισόδια.

-Στις 19 Ιουνίου 2022, στην Αχαΐα, η Ειρήνη προσέχει το βρέφος της 19 ημερών στο σπίτι. Το μωρό πεθαίνει. Η ιατροδικαστική έρευνα καταλήγει ότι αιτία θανάτου ήταν διάμεση πνευμονίτιδα και ο γονιδιακός έλεγχος βγαίνει καθαρός.

-Στις 17 Οκτωβρίου 2023 στο Παίδων «Αγία Σοφία», πεθαίνει για 2 μηνών κοριτσάκι της. Αιτία θανάτου νοσοκομείου: καρδιακή ανακοπή. Ο ιατροδικαστής βρίσκει: επιληπτικές κρίσεις, ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, ο θάνατος αποδίδεται στις επιληπτικές κρίσεις. Συστάθηκε περαιτέρω γονιδιακός έλεγχος.

-Στις 5 Αυγούστου 2024, στην Αμαλιάδα, η Ειρήνη βρίσκεται στον χώρο του σπιτιού όταν ο 15 μηνών Παναγιώτης και γιος της φίλης της Καλλιόπης παρουσιάζει σύμφωνα με περιγραφές της Ειρήνης και της μητέρας του παιδιού περίεργη εικόνα.Η Ειρήνη και η μητέρα του βρέφους λένε ότι το παιδί πέθανε στο νοσοκομείο. Ενώ, οι γιατροί από την άλλη τονίζουν ότι παρέλαβαν το μωρό νεκρό.



