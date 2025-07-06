24χρονη κατέρρευσε ενώ της γινόταν πρόταση γάμου - Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Θα μπορούσε να ήταν σενάριο σε δραματική ταινία, ωστόσο είναι η τραγική πραγματικότητα.

Όλα ξεκίνησαν για το νεαρό ζευγάρι από την Τσεχία χθες όταν και έφτασαν μέχρι την εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην Εγκλουβή της Λευκάδας, προκειμένου ο νεαρός να κάνει έκπληξη στην καλή του με πρόταση γάμου.

Την στιγμή που εκείνος γονάτισε και της έδωσε το δαχτυλίδι η πρώτη αντίδραση της κοπέλας ήταν η χαρά ωστόσο μετά από λίγα δευτερόλεπτα έπεσε στο έδαφος αναίσθητη.

Ο νεαρός σοκαρισμένος προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια, όπου τελικά κατάφερε να κινητοποιηθεί τόσο η Πυροσβεστική, ο στρατός αλλά και το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, η 24χρονη κοπέλα, μετά από εξετάσεις, και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ότι έχει εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, διασωληνώθηκε αμέσως και τώρα νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Γιάννενα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση .

Τραγική μορφή ο σύντροφός της ο οποίος σοκαρισμένος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως μια στιγμή ευτυχίας μετατράπηκε σε τραγωδία και η σύντροφός του να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά

Το Ισραήλ διαμορφώνει την απάντησή του στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Πειραιάς: «Τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;» – Συγκλονίζει η 14χρονη