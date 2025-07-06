Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Τέξας των ΗΠΑ αναζητώντας 27 αγνοούμενα παιδιά, στον απόηχο των φονικών πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Οι σαρωτικές πλημμύρες σημειώθηκαν ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της εθνικής επετείου στις ΗΠΑ, λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στο κεντρικό Τέξας. Παραμένουν σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. «Υπάρχουν 32 νεκροί, 18 ενήλικοι και 14 παιδιά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κερ, ο Λάρι Λίθα.

Από τα περίπου 750 κορίτσια που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 27, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα αναζητήσουμε ακατάπαυστα κάθε θύμα αυτής της πλημμύρας. Δεν θα σταματήσουμε σήμερα ή αύριο, θα σταματήσουμε όταν ολοκληρωθεί το έργο μας», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ στη συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Στον χώρο της κατασκήνωσης, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει χθες Σάββατο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες ακινητοποιημένα οχήματα και ξεριζωμένα δέντρα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο Μάικλ, 40 ετών, είπε ότι οδήγησε από το Όστιν – την πρωτεύουσα της πολιτείας, περίπου 150 χλμ ανατολικά – το πρωί της Παρασκευής, μόλις πληροφορήθηκε τα νέα, προκειμένου να αναζητήσει την 8χρονη κόρη του. Μέχρι στιγμής έχει βρει μόνο ορισμένα από τα υπάρχοντά της.

«Ήμασταν στο Κέρβιλ όλη μέρα χθες, στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες εδώ, ο αδερφός μου κι εγώ πήγαμε με φορτηγό, όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, για να δούμε εάν μπορούσαμε να βρούμε κάτι», αφηγήθηκε. Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή έχουν στείλει ενισχύσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε την Παρασκευή σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.