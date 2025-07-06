Το Ισραήλ διαμορφώνει την απάντησή του στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ ετοιμάζει την απάντησή του μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη για να διαπραγματευθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στην Λωρίδα της Γάζας, όπου 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σήμερα, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε το μεσημέρι ότι «καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί» για το θέμα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ επρόκειτο να συνεδριάσει το βράδυ, μετά το τέλος του σαμπάτ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις επί πρότασης για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβιβάσθηκε από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές, η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, κατά την διάρκεια της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει δέκα εν ζωή ομήρους και θα παραδώσει, ορισμένες σορούς ομήρων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Χαμάς θέτει ως όρους την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την Λωρίδα της Γάζας, την παροχή εγγυήσεων για τη μη επανάληψη των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και την ανάθεση της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στο ΟΗΕ και σε αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα συναντηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ

