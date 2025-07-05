ΗΠΑ: 15χρονος βρέθηκε νεκρός πάνω από ακινητοποιημένο βαγόνι μετρό της Νέας Υόρκης

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στις ΗΠΑ, αφού ένας έφηβος βρέθηκε νεκρός πάνω από ένα ακινητοποιημένο μετρό της Νέας Υόρκης.

Οι Αρχές της περιοχής κλήθηκαν στο σταθμό Queensboro Plaza στις 2:47 π.μ. και ανακάλυψαν το 15χρονο αγόρι, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της NYPD. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα, σύμφωνα με το Associated Press.

Περισσότεροι από 12 Νεοϋορκέζοι, πολλοί από τους οποίους νεαρά αγόρια, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια ενώ προσπαθούσαν να κάνουν «subway surfing» - να ξαπλώσουν πάνω σε κινούμενα βαγόνια του μετρό. Η πρακτική αυτή χρονολογείται από έναν αιώνα πριν, αλλά έχει διαδοθεί ιδιαίτερα σήμερα λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της Νέας Υόρκης έχει ζητήσει από τις πλατφόρμες των social media να καταργούν οποιαδήποτε τέτοια βίντεο αναρτούνται, καθώς εξυμνούν το subway surfing, το οποίο είναι παράνομο και επικίνδυνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

