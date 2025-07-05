Φωτιά στην Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα μάχης με τις φλόγες (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με το χρόνο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να προλάβουν επιδείνωση της κατάστασης, με δεδομένο ότι η Εύβοια σήμερα είναι στα «κόκκινα» για πυρκαγιές.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή, κάνοντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο και μετατρέποντας τη νύχτα σε εφιάλτη για τους κατοίκους και τους πυροσβέστες.

Εκκενώσεις περιοχών εν μέσω νύχτας

Λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι του Λιμνιώνα έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλούσε να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή και να κινηθούν προς τα Νέα Στύρα μέσω των Τσακαίων, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Μήνυμα στάλθηκε και στους κατοίκους των Τσακαίων, με την ίδια εντολή: εγκατάλειψη των κατοικιών και ασφαλής μετακίνηση προς Νέα Στύρα. Τα μηνύματα συνοδεύονταν από προειδοποιήσεις για επείγουσα ανάγκη και αυστηρές οδηγίες απομάκρυνσης, λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης του μετώπου.

Αγώνας μέχρι την ανατολή

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, οπότε και θα μπορούν να επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρια μέσα, που τη νύχτα είναι αδύνατον να πετάξουν με ασφάλεια λόγω των ισχυρών ανέμων και του σκοταδιού.

Η περιοχή θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, με τα πύρινα μέτωπα να αλλάζουν κατεύθυνση ανάλογα με τον άνεμο και τις δυνάμεις να προσπαθούν να προστατεύσουν κατοικίες, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Ενισχύσεις από όλη την ηπειρωτική χώρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, η Πυροσβεστική ενίσχυσε σημαντικά τις δυνάμεις της στην περιοχή. Στην κατάσβεση συνδράμουν πλέον 160 πυροσβέστες, με 45 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, που έφτασαν από Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

Από αέρος, μέχρι τη δύση του ηλίου, επιχειρούσαν 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς πριν πέσει η νύχτα και καταστούν αδύνατες οι ρίψεις.

Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους

Η κατάσταση παρέμεινε κρίσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ριπές των ανέμων καθιστούν επικίνδυνη οποιαδήποτε σταθεροποίηση του μετώπου.

Οι κάτοικοι στα Μεσοχώρια πέρασαν ώρες αγωνίας, παρακολουθώντας τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους.

Στις 20:39, δόθηκε εντολή στους κατοίκους για εκκένωση προς Στύρα.

Το «πύρινο μέτωπο» που μαίνεται γύρω από τους οικισμούς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, με τους ισχυρούς ανέμους να το ενισχύουν δραματικά. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά κατοικημένες περιοχές, ενώ, οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή «μάχη» μέσα στη νύχτα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα σπίτια. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενισχυμένες από εθελοντές και κατοίκους, καθώς τα εναέρια μέσα έχουν πλέον αποσυρθεί, εξαντλώντας κάθε χρονικό τους όριο.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν το έργο της κατάσβεσης ακόμη δυσκολότερο, με τις τοπικές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό την πορεία της πυρκαγιάς και συντονίζοντας ενέργειες προστασίας του πληθυσμού.

Τέλος, ο Δήμος Καρύστου έχει ήδη θέσει σε ετοιμότητα δημοτικές υποδομές για τη φιλοξενία πολιτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εφόσον απαιτηθεί προσωρινή στέγαση. Η νύχτα προμηνύεται μακρά και δύσκολη.

