Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Πενήντα τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων επί της λεωφόρου Καραμανλή στο ύψος της Α’ πλαζ Βούλας στο ρεύμα προς Σούνιο λίγο μετά τις 11:00. Το ένα λεωφορείο έπεσε σε αυτό που προπορευόταν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, κλιμάκιο του ΟΑΣΑ έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ και τα 2 λεωφορεία παραδόθηκαν σε κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2024.

Ανάμεσα στα τρία αυτά άτομα βρίσκεται μια 47χρονη η οποία έχει κατάγματα στη μύτη και το πρόσωπο και θα υποβληθεί σε χειρουργείο, με την κατάστασή της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Από τους 54 τραυματίες, 28 διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» και 10 ανήλικοι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν έντεκα ασθενοφόρα εκ των οποίων τρεις κινητές ιατρικές δυνάμεις και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα λεωφορεία κινούνταν στην ίδια λωρίδα στη Λεωφόρο Καραμανλή, όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, το ένα έπεσε πάνω στο άλλο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σύγκρουση σημειώθηκε σε στάση, λίγο μετά την αποβίβαση των επιβατών. Η οδηγός του λεωφορείου που ακολουθούσε, φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία και για αυτό το όχημα έπεσε πάνω στο άλλο λεωφορείο.

Στο σημείο έφτασαν, εντός 5 λεπτών, 8 ασθενοφόρα, 3 κινητές μονάδες και 2 μοτοσικλέτες ταχείας αντιμετώπισης.

Γραμμή υποστήριξης για τους τραυματίες της σύγκρουσης των δύο λεωφορείων στην Παραλιακή δημιούργησε ο ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα ο οργανισμός ενημερώνει τους τραυματίες και τις οικογένειές τους ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική γραμμή εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των επιβατών που τραυματίστηκαν.

Οδηγός

Σημειώνεται ότι οι δύο οδηγοί είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας με εμπειρία στην εκτέλεση αστικών επιβατικών μεταφορών. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προϋποθέτει ιατρικές εξετάσεις για όλους τους οδηγούς.

Συγκεκριμένα η οδηγός του δεύτερου λεωφορείου εργάζεται στο συγκοινωνιακό έργο εδώ και μια 5ετία. Η βάρδια της ξεκίνησε στις 8.00 σήμερα το πρωί και βρισκόταν για περίπου 3,5 ώρες στα καθήκοντά της.

Εξοπλισμός

Τα λεωφορεία είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με χρόνο κυκλοφορίας τον Οκτώβριο του 2024, ενώ όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, όπως φρένα, ελαστικά, σύστημα διεύθυνσης, είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, ενώ το όχημα ήταν εξοπλισμένο και με σύγχρονο σύστημα κλιματισμού

