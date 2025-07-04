Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία

Το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Α’ πλαζ Βούλας, κοντά στο Ασκληπιείο, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Τα λεωφορεία εκτελούσαν τα δρομολόγια 122 και 122Θ.

«Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε περισσότερους τραυματισμούς», είπε ο δήμαρχος Βούλας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται το ένα λεωφορείο τύπου «φυσαρμόνικα» μόλις είχε αποβιβάσει κόσμο σε στάση και εκκινούσε να φύγει, όταν ήρθε ένα μικρότερου τύπου λεωφορείο και έπεσε πάνω του, πρόσθεσε. Όπως είπε με τη μέθοδο της τηλεματικής που εφαρμόζεται μπορεί να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ταχύτητα που είχαν τα λεωφορεία.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο οδηγός του πρώτου λεωφορείου, ο οποίος σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, είπε ότι το όχημά του μόλις είχε ξεκινήσει από τη στάση και βρισκόταν σε κίνηση, όταν ξαφνικά το δεύτερο λεωφορείο ήρθε με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν πίσω, είπε στους άντρες της Τροχαίας που διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν κατάφερε να φρενάρει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος του λεωφορείου που προπορευόταν.

47 οι τραυματίες - Με κατάγματα στο πρόσωπο η μία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, υπάρχουν 47 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Μάλιστα, τρεις από αυτούς, φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά και ειδικά μία 47χρονη γυναίκα που φέρει πιο βαριά τραύματα, με τον υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

Η 47χρονη νοσηλεύεται με κατάγματα στο πρόσωπο, στο Ασκληπιείο Βούλας και σύμφωνα με την ΕΡΤ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Κλιμάκιο της πυρoσβεστικής, δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν άμεσα στο σημείο.

Οι 31 τραυματίες διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο Γεννηματάς και 10 στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Η διακομιδή έγινε με οκτώ ασθενοφόρα, δυο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης και τρεις κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου

Βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση.

«Καινούρια τα λεωφορεία», λέει ο ΟΑΣΑ

Μετά από την σφοδρή σύγκρουση των λεωφορείων στην Βούλα, ο ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης.

Ακόμη, ο ΟΑΣΑ προσθέτει πως τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, παραδόθηκαν σε κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχει ήδη κινήσει, τη διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης σχετικά με το τροχαίο συμβάν που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Καραμανλή, με την εμπλοκή δύο λεωφορείων της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου «122: Σαρωνίδα – Σταθμός Αργυρούπολη».

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα του ίδιου δρομολογίου, επί της Α’ Πλαζ Βούλας.

Στο σημείο μετέβησαν 8 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, 3 κινητές ιατρικές μονάδες και 2 δίκυκλα ταχείας επέμβασης. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στο Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς».

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος τελούν υπό εξέταση από την αρμόδια Διεύθυνση Τροχαίας.

Κλιμάκιο του ΟΑΣΑ έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι και τα 2 λεωφορεία παραδόθηκαν σε κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2024.

Ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και δηλώνει ετοιμότητα να συνδράμει στους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λασίθι - Μείωση ορίων οικισμών: Κινδυνεύουν περιουσίες σε Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Άμμο, Παλαιόκαστρο και αλλού

Τροχαίο στη Βούλα: Σύγκρουση δύο λεωφορείων – 32 τραυματίες, ανάμεσά τους 6 παιδιά (εικόνες, βίντεο)