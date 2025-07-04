Τροχαίο στη Βούλα: Σύγκρουση δύο λεωφορείων – 32 τραυματίες, ανάμεσά τους 6 παιδιά (εικόνες, βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, στο ρεύμα προς Σούνιο, με εμπλοκή δύο λεωφορείων.

Το τροχαίο έγινε κοντά στην Α’ πλαζ Βούλας, σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 32 τραυματίες, ανάμεσά τους 6 παιδιά που διακομίστηκαν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Τρεις ενήλικες έχουν διακομιστεί στο Γ. Γεννηματάς και οι υπόλοιποι στο Ασκληπιείο Βούλας, εκ των οποίων τρεις είναι σοβαρά, αλλά εκτός κινδύνου.

O Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε μιλώντας στο in και στην Δήμητρα Τριανταφύλλου ότι «είναι δυστυχώς ένα τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί δεδομένου ότι πριν από το σημείο όπου συνέβη έχουμε 100 μέτρα δρόμου σε ευθεία».

Όπως τόνισε, «δεν υπάρχει εκεί κανένα πρόβλημα ορατότητας, υπάρχει λωρίδα επιβράδυνσης ενώ δεν υπήρχε και σημαντική κίνηση. Το τι συνέβη στην οδηγό του δεύτερου λεωφορείου και χάθηκε ο έλεγχος είναι κάτι που διερευνά η Τροχαία» είπε για να καταλήξει.

«Σε κάθε περίπτωση και με αυτά τα δεδομένα είμαστε πολύ τυχεροί που δεν συνέβη κάτι πιο σοβαρό και αποφύγαμε τα χειρότερα».

Τα δύο αστικά λεωφορεία ήταν γεμάτα κόσμο ενώ αρκετοί επιβάτες ήταν ανήλικοι που πήγαιναν για μπάνιο. Σύμφωνα με αναφορές τα δύο λεωφορεία κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν το ένα όχημα έπεσε πάνω στο άλλο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένας από τους τραυματίες που έχει μεταφερθεί μαζί με άλλους στο Ασκληπιείο Βούλας φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα λεωφορείο έπεσε πάνω στο άλλο που ήταν σταματημένο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Ειδικότερα επιχείρησαν οκτώ ασθενοφόρα, δυο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης και τρεις κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Α’ πλαζ Βούλας, στο ρεύμα προς Σούνιο γίνεται με δυσκολία αυτή την ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η έρευνα των αρχών.

