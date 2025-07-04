ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε "απογοητευμένος" από την συνομιλία του με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι απογοητεύθηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες, Πέμπτη, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος δεν φάνηκε διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ολοένα και αυξανόμενες εκκλήσεις – ακόμα και από κάποιους Ρεπουμπλικανούς—να εντείνει την πίεση στον Πούτιν προκειμένου να δεχθεί να διαπραγματευθεί.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον έπειτα από ταξίδι που πραγματοποίησε στην Άιοβα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τη συνομιλία που είχα σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν διότι δεν πιστεύω ότι είναι εκεί και είμαι πολύ απογοητευμένος», τόνισε ο Τραμπ.

«Απλώς λέω ότι δεν σκέφτεται να σταματήσει και αυτό είναι πολύ κακό», πρόσθεσε. «Δεν πέτυχα καμία πρόοδο μαζί του», πρόσθεσε μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα, Τραμπ και Πούτιν δεν συζήτησαν για την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν την παροχή κάποιου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, επεσήμανε ο Γιούρι Ουσάκοφ σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

Από την πλευρά του ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Άιοβα ότι «δεν έχουμε» σταματήσει εντελώς την παροχή όπλων στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν ότι έστειλε τόσο πολύ στρατιωτικό εξοπλισμό στο Κίεβο που κινδύνευσε να αποδυναμώσει την άμυνα των ΗΠΑ.

«Δίνουμε όπλα, αλλά έχουμε δώσει τόσα πολλά όπλα. Αλλά δίνουμε όπλα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Και συνεργαζόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε αλλά δεν έχουμε (σταματήσει εντελώς). Ξέρετε, ο Μπάιντεν άδειασε τη χώρα μας δίνοντάς τους όπλα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετά για εμάς», πρόσθεσε.

Η απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν την αποστολή κάποιων όπλων αιφνιδίασε το Κίεβο και έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τις απόψεις του Τραμπ αναφορικά με τη σύγκρουση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα προσπαθούσε να στείλει ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην Ουκρανία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι μίλησαν με τον Αμερικανό απεσταλμένο στο Κίεβο την Τετάρτη προκειμένου να του υπογραμμίσουν τη σημασία της στρατιωτικής βοήθειας που λαμβάνει η χώρα τους από την Ουάσινγκτον και να τον προειδοποιήσουν ότι η διακοπή της παροχής κάποιων όπλων θα αποδυναμώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

