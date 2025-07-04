Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Η πρώτη εικόνα της καταστροφής και τα σενάρια περί εμπρησμού
clock 08:52 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ενώ το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση και οι πυροσβέστες σβήνουν "καντηλάκια", το ενδιαφέρον εστιάζεται στις καταστροφές που άφησε πίσω της η φωτιά, που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (2/7).

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη, είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ολοκληρωτική καταστροφή σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, παρά μόνο κάποιες ζημιές.

Ωστόσο το πλήγμα είναι τεράστιο στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, στους ελαιώνες, σε θερμοκήπια αλλά και στο δίκτυο άρδευσης.

Ειδικά στην πανέμορφη περιοχή της Αγια Φωτιάς το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο.

Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από αίτημα του Δήμου και συγκεριμένα οι περιοχές:

της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού

των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας.

Τα σενάρια περί εμπρησμού

Από χθες βρίσκεται στην Ιεράπετρα Κλιμάκιο αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής από την Αθήνα προκειμένου να εξετάσει πώς ξέσπασε η μεγάλη φωτιά.

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας δήλωσε ότι κυκλοφορούν φήμες ότι η φωτιά ξεκίνησε από άνδρα ο οποίος έκανε εργασίες συγκόλησης σε πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης, χρησιμοποιώντας φλόγιστρο.

Ωστόσο αυτό θα εξεταστεί από τα έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής.

