Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 63χρονος διευθυντής γυμνασίου που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 63χρονου Γυμνασιάρχη που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικης μαθήτριας.

Σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

α) Βιασμό ανηλίκου, υπό την έννοια της τέλεσης γενετήσιας πράξης με αυτόν (συνουσία, ετεροαυνανισμός) με την άσκηση σωματικής βίας

β) Κατάχρησης ανηλίκου υπό την έννοια της διενέργειας γενετήσιων πράξεων με αυτόν(συνουσία, ετεροαυνανισμός) με παθούσα ηλικίας άνω των 14 ετών, από πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί την ανήλικη για να την επιβλέπει και μάλιστα εκπαιδευτικό)

γ) Κατάχρησης ανηλίκου δια της απεύθυνσης χειρονομιών γενετήσιου χαρακτήρα κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τον: (επ.) ΠΥΝΗΡΤΖΗ (ον.) Γεώργιο του Αντρέα και της Μαρίας που γεννήθηκε το 1962 στο Ηράκλειο ο οποίος έχει πάρει ήδη τον δρόμο για την φυλακή.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και την ανάγκη πραγμάτωσης της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των

παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου τηλεφωνικά στους αριθμούς 2810274070 και 2810274258, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, που θα διαρκέσει δύο μήνες, αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων και στην ενίσχυση της αστυνομικής έρευνας. Κάθε πληροφορία μπορεί να αναφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου (τηλέφωνα 2810 274070 και 2810 274258), με πλήρη διασφάλιση ανωνυμίας και εχεμύθειας.

