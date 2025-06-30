Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας
clock 16:53 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το δρόμο για την φυλακή πήρε ο διευθυντής Γυμνασίου στο Ηράκλειο ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο διευθυντής προφυλακίζεται καθώς του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη  σε βαθμό κακουργήματος, για βιασμό ανηλίκου και κατάχρηση σε ασέλγεια.

Σύμφωνα με καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις όταν ταξίδεψε με το ανήλικο κορίτσι για να παρακολουθήσει σεμινάρια πολεμικών τεχνών στην Αθήνα. Η 16χρονη υπήρξε μαθήτριά του στο Γυμνάσιο, ωστόσο διατηρούσαν επαφές λόγω και της ενασχόλησης του εκπαιδευτικού με τις πολεμικές τέχνες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενώ σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε και δεύτερο περιστατικό τον Απρίλιο.

