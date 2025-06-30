Κρήτη: Τον πλάκωσε η μεταλλική κατασκευή και τον σκότωσε!

Ένα τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή πάνω από την παραλία του Ελαφονησίου με έναν άνδρα να εντοπίζεται νεκρός, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος 62χρονος εκτελούσε εργασίες σε μεταλλική κατασκευή όταν ξαφνικά και λόγω των θυελλωδών ανέμων, αυτό που κατασκεύαζε έπεσε με συνέπεια να τον καταπλακώσει.

Η τραγική αποκάλυψη έγινε σήμερα το πρωί με περαστικούς να εντοπίζουν το άτυχο άνδρα νεκρό.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

