Ηράκλειο: Βιαστικό μωρό - Γεννήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο

Βιαστικό ήταν το παιδί ενός ζευγαριού που ήρθε στον κόσμο πριν καλά - καλά προλάβουν οι γιατροί να αναλάβουν την επίτοκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti όλα έγιναν χθες αργά το απόγευμα όταν ο μπαμπάς στάθμευσε μπροστά στην κύρια είσοδο του ΠΑΓΝΗ ενημερώνοντας ότι η σύζυγός του γεννάει.

Μέχρι η ασφάλεια του νοσοκομείου να ενημερώσει τους γιατρούς της Μαιευτικής προκειμένου να την οδηγήσουν μέσα στην κλινική, το παιδάκι ήρθε στον κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο!

Στη συνέχεια οι γιατροί παρέλαβαν το βρέφος και την μητέρα και τους μετέφεραν στην Κλινική όπου νοσηλεύονται υγιείς.

