Ηράκλειο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα αλλά συνέχισε να οδηγεί

Στα χέρια των Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου έπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας μετά από έλεγχο που του έκαναν ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr καταγράφηκε στην Λεωφόρο Κνωσού γύρω στις 00.20 όταν οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου έκαναν έλεγχο στον οδηγό.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί για παράβαση που είχε τελέσει στις 24 Ιουνίου. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και πρόστιμο των 700 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στις 24 Ιουνίου ο συγκεκριμένος οδηγός είχε εντοπιστεί να παραβιάζει την διπλή συνεχόμενη διαχωριστική διαγράμμιση επί της Εθνικής Οδού με τους αστυνομικούς της Τροχαίας ΒΟΑΚ να του αφαιρούν το δίπλωμα.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Τί προβλέπουν οι διατάξεις:

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί όχημα, ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί για παραβάσεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Επιπλέον, η παράβαση για αυτόν που καταλαμβάνεται να οδηγεί και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και στον παραβάτη επιβάλλονται η επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα (1) έτος, εφόσον υπάρχει και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, για τριάντα (30) ημέρες καθώς και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, ανά περίπτωση: αα) για μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα τρίκυκλα, ελαφρά τετράκυκλα ή τετράκυκλα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, αβ) για επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ, αγ) για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και λεωφορεία, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, επιπλέον των κυρώσεων του ν. 4070/2012 (Α'82), αδ) για φορτηγά επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις του ν. 3446/2006 (Α'49) στα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

