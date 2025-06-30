Ηράκλειο: Τα ζελεδάκια είχαν μέσα κάνναβη - Στο νοσοκομείο τα παιδιά
clock 13:23 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη μιας 29χρονης γυναίκας, που φέρεται να έδωσε σκευάσματα κάνναβης (ζελεδάκια) στα δύο της παιδιά ηλικίας 14 και 10 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Μάλιστα τα δύο παιδιά μετά την κατανάλωση, αφού ένιωσαν αδιαθεσία, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης ανέφερε ότι η κατάστασή τους είναι καλή.

Η 29χρονη που εργάζεται σε ξενοδοχείο, φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τα ζελεδάκια σε χώρο του ξενοδοχείου και αφού πίστεψε ότι είναι καραμέλες, τα έδωσε στα παιδιά της.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

 

