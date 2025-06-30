ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:22
Ηράκλειο: Η ώρα της απολογίας για τον Διευθυντή Γυμνασίου που κατηγορείται για ασέλγεια
clock 08:51 | 30/06/2025
newsroom ekriti.gr

Απολογείται σήμερα στην Ανακρίτρια Ηρακλείου ο καθηγητής και Διευθυντής Γυμνασίου που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανήλικου και κατάχρηση σε ασέλγεια και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις όταν ταξίδεψε με το ανήλικο κορίτσι για να παρακολουθήσει σεμινάρια πολεμικών τεχνών στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενώ σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε και δεύτερο περιστατικό τον Απρίλιο.

Καθηγητης Ασέλγεια Δικαστήρια Ηρακλείου
