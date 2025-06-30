Ηράκλειο: Η ώρα της απολογίας για τον Διευθυντή Γυμνασίου που κατηγορείται για ασέλγεια

Απολογείται σήμερα στην Ανακρίτρια Ηρακλείου ο καθηγητής και Διευθυντής Γυμνασίου που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανήλικου και κατάχρηση σε ασέλγεια και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις όταν ταξίδεψε με το ανήλικο κορίτσι για να παρακολουθήσει σεμινάρια πολεμικών τεχνών στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενώ σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε και δεύτερο περιστατικό τον Απρίλιο.