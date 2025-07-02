Νέος γύρος πλειστηριασμών σε σεισμόπληκτα κτήρια... παρά τις υποσχέσεις!

Νέος γύρος πλειστηριασμών σεισμόπληκτων κτισμάτων ξεκινά στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Χερσονήσου προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι είχαν δοθεί κυβερνητικές διαβεβαιώσεις από το Μάιο του 2024 ότι δεν θα γίνουν πλειστηριασμοί σε σεισμόπληκτα κτήρια, στην πράξη όλα καταρρίπτονται.

Στο Δήμο Μινώα δρομολογείται ο πλειστηριασμός ενός ακόμα χαρακτηρισμένου «κίτρινου» σπιτιού ενώ την ίδια ώρα σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Ελπίδα» ως τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι στιγμής δρομολογούνται συνολικά 12 πλειστηριασμοί σε 8 οικόπεδα με κτίσματα και 4 αγροτεμάχια.

Αντίστοιχα στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων ως το Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί 8 οικοπέδων με ακίνητα 4 αγροτεμαχίων και ενός επαγγελματικού χώρου.

Στο Δήμο Χερσονήσου δρομολογούνται πλειστηριασμοί σε 34 ακίνητα αρκετά από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως «κίτρινα».

Είναι χωρίς υπερβολή, απαράδεκτο το γεγονός, ότι οι σεισμόπληκτοι την ίδια ώρα που προσπαθούν να αναμετρηθούν με την απερίγραπτη γραφειοκρατία για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, αφήνονται έρμαιοι στα "δόντια" των ξένων επενδυτών, αφού δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας από το κράτος για να τους προφυλάξει από τα ξένα funds.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σπίτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί «κίτρινο» σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να πουληθεί ούτε να μεταβιβαστεί αν πρώτα δεν επισκευαστεί.

Όμως οι ιδιοκτήτες των σεισμόπληκτων κτισμάτων βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία για να τα αποκαταστήσουν λόγω της απερίγραπτης γραφειοκρατίας με την οποία είναι αντιμέτωποι, με αποτέλεσμα και τα σπίτια συνεχώς επιβαρύνονται και εκείνοι να «βουλιάζουν» σε αμέτρητες αναμονές. Και ενώ οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων βρίσκονται με την «πλάτη στον τοίχο» καθώς αδυνατούν να αποκαταστήσουν και να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, οι πλειστηριασμοί έρχονται χωρίς κανένα νομικό φραγμό προκαλώντας νέα χτυπήματα στις σεισμόπληκτες κοινωνίες.

«Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία σε βάρος των σεισμόπληκτων κοινωνιών που θα έπρεπε να προστατεύονται από το νόμο» τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Ελπίδα» Κώστας Γκαντάτσιος, ο οποίος υπενθυμίζει ότι το Μάιο του 2024 είχε δοθεί πολιτική διαβεβαίωση από τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ότι θα προστατευθούν τα σεισμόπληκτα κτίσματα από τους πλειστηρισμούς, δέσμευση που καταρρίφθηκε πανηγυρικά…

