Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ – Αποκαλυπτικές συνομιλίες: «Δεν είναι 147 άτομα, είναι 400 ψήφοι»

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση επισκόπησης και ανάλυσης των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών που παραδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 από τους αστυνομικούς έπειτα από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών είχαν μπει έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Λευτέρης Ζερβός, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ακρόαση των συνομιλιών του προέκυψαν συχνές επικοινωνίες με ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ιδίως σε περιοχές της Κρήτης στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, στους οποίους –κατά το έγγραφο– λόγω της θέσης του κατάφερνε να παρέχει εξυπηρετήσεις.

Οι παρεμβάσεις του συνίστανται ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχομένων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται– σε σχέση με το δηλωθέν– από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα.

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως συμβαίνει με τον περιφερειακό διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης και μια υπάλληλο του τοπικού οργανισμού ή την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους.

Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που –κατά το έγγραφο– «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα.

Για παράδειγμα, εμφανίζεται να προτείνει σε άτομα που αιτούνται επιδότηση πως είναι προτιμότερο να δηλώσουν ότι έχουν υψηλότερο αριθμό ζώων από τον πραγματικό, παρά να δηλώσουν ότι κατέχουν ανύπαρκτες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αναφέροντας πως στην πρώτη περίπτωση εάν δεχθούν έλεγχο αρκεί να «δανειστούν» τα ζώα που υπολείπονται από ένα τρίτο άτομο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι αρκετά ευκολότερο να διαπιστωθεί η παρανομία.

Σε συνομιλία του τον Σεπτέμβριο του 2019 με ιερέα στα Ζωνιανά σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων των παιδιών του, ο Ζερβός φέρεται να λέει: «Τους έχεις βάλει από 160 πρόβατα στον καθένα νομίζω; Με τη δήλωση αυτή δεν μπαίνεις και στο μάτι, δεν έχεις βάλει 500 πρόβατα να σου πουν ότι είναι μεγάλο… είναι τόσα όσα, που άμα πας στον έλεγχο να τα βρεις μπαμ μπαμ».

Τα Ζωνιανά

Ειδική μνεία γίνεται σε ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από ένα χρόνο και αφορούσε ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου από οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή των Ζωνιανών Κρήτης. Μέσω μιας σειράς συνομιλιών, ο Ζερβός προσπαθεί να ματαιώσει τους εν λόγω ελέγχους, αναφέροντας μάλιστα ότι λόγω εντοπιότητας ο ίδιος θα ξεφτιλιστεί ενώπιον των συγχωριανών του. Επειδή τελικώς δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η διενέργεια των ελέγχων, καταφεύγει στην εκ των προτέρων ειδοποίηση αρκετών «Ζωνιανών», με τους οποίους μάλιστα συζητά ότι «η διαφορά του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου από το πραγματικό είναι τόσο υψηλή που θα απαιτηθεί δανεισμός και μεταφορά ζώων ακόμα από άλλες περιοχής της Κρήτης», σχολιάζουν οι αστυνομικοί.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ζερβός σε συνομιλία του με τον Γ.Π., τοπικό παράγοντα στα Ζωνιανά, του αναφέρει ότι έχουν ένα «θεματάκι» με τους ελέγχους αλλά θα το ξεπεράσουν. Την επόμενη μέρα ο Ζερβός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Γ.Π. και τον ρωτάει αν είδε τον βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τον παράγοντα των Ζωνιανών να αποκρίνεται θετικά. Μεταξύ άλλων ο Γ.Π. αναφέρει ότι είπε στον Κεφαλογιάννη για τους 147 εμπλεκόμενους στα Ζωνιανά: «Του λέω, Γιάννη; Δεν είναι 147 άτομα, είναι 400 ψήφοι. Αύριο, την άλλη μέρα, του λέω, θα μου πεις πάμε Ζωνιανά. Πώς θα βγούμε του λέω στα Ζωνιανά; Με τι θάρρος θα βγω στα Ζωνιανά;».

Ανάμεσα στις εξυπηρετήσεις που φέρεται να έκανε ο Ζερβός, εμφανίζεται να καλούσε και υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέση προϊσταμένου για να ζητήσει διευκρινίσεις για κάποια ΑΦΜ. Από τη συνομιλία συνάγεται ότι στις δηλώσεις συχνά υπήρχαν εξόφθαλμα ψεύδη, όπως δηλωμένες ελιές σε βοσκότοπο, «τσικουδιά στην Πάρο, που δεν είναι εφικτό στο νησί αυτό», αλλά και κριθάρι και τσικουδιά σε βοσκότοπο.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Ζερβός ενημερώνει τον παράγοντα των Ζωνιανών (Γ.Π.) ότι έβαλε μια υπάλληλο να φροντίσει όλες τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων στα πρόσωπα που του ζήτησε και τον προειδοποιεί ότι άκουσε πως ετοιμάζεται νέα καταγγελία για την περιοχή.

Ζερβός: Θα την κάνει την καταγγελία ο υπάλληλος (…). Ο έλεγχος θα γίνει μαζί με την ΑΑΔΕ. Και λέω, καλά τον π***, δεν φοβάται μην πάει να τον κατακοπανήσει κανείς στο ξύλο;

Παράγοντας: Γλίτωσε την πρώτη φορά, τώρα δεν θα τη γλιτώσει.

Ζερβός: Οχι, ούτε να τον δείρουν ούτε τίποτα. Να τον πιάσουν όμορφα, ευγενικά, να του πούμε κοίτα. Το κάνεις μία, το κάνεις δύο, αυτό, δεν θα περάσεις καλά.

Παράγοντας: Και βέβαια. Οχι, όχι, πρέπει να στριμωχτεί τώρα γιατί δεν πάει άλλο.

Τον Ιανουάριο του 2025 η προσπάθεια «κάλυψης» των Ζωνιανών έχει πάρει φωτιά. Η μέρα του ελέγχου πλησιάζει και ο Ζερβός έχει τη λίστα των ελεγκτών, των ελεγχομένων αλλά και το πρόγραμμα του ελέγχου. «Πρέπει να αγοράσουν τα σκουλαρίκια (ενώτια αιγοπροβάτων) που τους λείπουν, να μαζέψουν τα πρόβατα σε πέντε με έξι σημεία και να βοηθήσουν οι χωριανοί ο ένας τον άλλο ώστε να συμπληρώνουν τον αριθμό των δηλωμένων ζώων. Μα είναι βλάκες ρε φίλε; Γιατί δεν έχουν τουλάχιστον τα σκουλαρίκια, πόσο κάνει το σκουλαρίκι ρε φίλε να πας να πάρεις 2.000 σκουλαρίκια, πόσο κάνουν;», λέει ο Ζερβός. Την ίδια ημέρα ο Ζερβός συνομιλεί με υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέση προϊσταμένης σχετικά με τον έλεγχο στα Ζωνιανά και το γεγονός ότι ένας εκ των υπαλλήλων του κλιμακίου ζήτησε να σημαδεύουν τα ζώα με μπογιά.

Στις δηλώσεις συχνά υπήρχαν εξόφθαλμα ψεύδη, όπως δηλωμένες ελιές σε βοσκότοπο, «τσικουδιά στην Πάρο, που δεν είναι εφικτό στο νησί αυτό», αλλά και κριθάρι και τσικουδιά σε βοσκότοπο.

«Κανονικά η διαδικασία είναι αυτή, διότι σε διαφορετική περίπτωση φέρνουν πρόβατα από άλλα κοπάδια. Παρ’ όλα αυτά, δεν τα σημάδεψαν με μπογιά σήμερα, γιατί σεβάστηκαν μια υπάλληλο που είπε ότι εδώ δεν το κάνουν αυτό. Σήμερα, με το που τελείωνε η μία μάντρα, τα ‘παιρναν και τα πήγαιναν δεξιά. Με το που τελείωνε η άλλη μάντρα, τα ‘παιρναν και τα πήγαιναν αριστερά, τ’ άλλα πηγαίναν ευθεία δηλαδή», λέει γελώντας η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είκοσι λεπτά μετά, ο Ζερβός καλεί τον παράγοντα των Ζωνιανών και συζητάνε για την μπογιά, με τον τελευταίο να αποκρίνεται πως «θα ‘ναι κακά τα αποτελέσματα, δηλαδή αν ξεκινήσει το βάψιμο, θα ‘χουμε τραγικές καταλήξεις».

Αντιπεριφερειάρχες

Ειδοποίηση στον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνει τον Οκτώβριο του 2024 ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Μιχάλης Βάμβουκας και τον ενημερώνει πως την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον Κ.Ι. και πρέπει να βρουν άλλες 180 μέλισσες που δεν υπάρχουν. Σε νέο μήνυμα λίγα λεπτά αργότερα ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρει στον Ζερβό πως ο Κ.Ι. είχε δηλώσει μεγαλύτερο αριθμό από τον πραγματικό κι «αν γίνεται ή να αποφευχθεί ο έλεγχος ή όπως είναι εύκολο».

Τρία λεπτά μετά ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τηλεφωνικά τον Ζερβό, με τον τελευταίο να του εξηγεί ότι ενημερώθηκε τελευταία στιγμή και να αποφευχθεί ο έλεγχος δεν γίνεται, παρά μόνο ίσως να πάρει παράταση. Τελικά ο αντιπεριφερειάρχης στέλνει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας μήνυμα στον Ζερβό ενημερώνοντάς τον πως ο Κ.Ι. «θα βρει κάποιες κυψέλες να τις βάλει, αλλά όχι όλες, αλλά να μιλήσετε στους ελεγκτές και να ξέρει πότε, φίλε».

«Εμένα ξέρεις γιατί μου την παίζει Γιώργη; Γενικά το λέω με τους Κρητικούς, γιατί είναι των Κρητικών αυτό. Μου την παίζει γιατί, ρε φίλε, ξέρουν πολύ καλά ότι και τα 6.400 ή 6.200 ή δεν ξέρω πόσα ή 1.002, κανονικά δεν έπρεπε να τα πάρεις ούτε αυτά», λέει διαμαρτυρόμενος ο Ζερβός σε άλλη συνομιλία, όπου ο Β.Γ. τού μεταφέρει παράπονα από τέσσερις Κρητικούς που έλαβαν λίγα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Ζερβός σε συνομιλία του με τον Ιωάννη Τρουλλινό, πρώην μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος, αναφέρεται στην γκρίνια των Κρητικών για τις επιδοτήσεις.

Ζερβός: Ξέρουν ότι εκατό τοις εκατό καθαροί δεν είναι.

Τρουλλινός: Ε, τι εκατό; Δεν είναι εβδομήντα τα εκατό καθαροί.

Ζερβός: Κάποιοι απ’ αυτούς δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν την κατσίκα από το πρόβατο και γι’ αυτό οι άλλοι 10 δεν πολυμουρμουρίζουν. Σου λέει ό,τι είναι. Να πάρω λεφτά και ό,τι είναι.

Σε συνομιλία του τον Νοέμβριο του 2024 ο Ζερβός αναφέρει στον συνομιλητή του ότι έχει μιλήσει και με κάποιον ελεγκτή για το θέμα του, πλην όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι για όλα αυτά και αναφερόμενος σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ λέει ότι «είναι κάτω δυο τρία κακά σπυριά, κάτι τσακωμένες αγ****», στις οποίες αφού ανέφερε ότι τα βάζουν με την Κρήτη, του απάντησαν ότι «πρέπει να μπούνε στον ίσιο δρόμο και οι χωριανοί σας».

πηγή: kathimerini.gr

