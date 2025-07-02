Επεισοδιακό μπλόκο σε μηχανές με αναβάτες χωρίς κράνος - Παραλίγο να πατήσουν αστυνομικούς! (βίντεο)

Επεισοδιακό ήταν το μπλόκο που έστησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για παραβάσεις δικυκλιστών, κυρίως για όσους κυκλοφορούν χωρίς προστατευτικό κράνος. Στο βίντεο που κατέγραψε άλλος μοτοσικλετιστής, αποτυπώνονται οι έντονες στιγμές τη στιγμή που τρεις οδηγοί πλησιάζουν το σημείο του ελέγχου.

Ένας εξ αυτών, ηλικίας 21 ετών, μόλις είδε τους αστυνομικούς, επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ωστόσο, αστυνομικός της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), με εμπειρία και γρήγορα αντανακλαστικά, αντέδρασε άμεσα: έπιασε το τιμόνι της μηχανής με το χέρι του τη στιγμή που εκείνη ξεκινούσε, ακινητοποιώντας τον αναβάτη και αποτρέποντας ενδεχόμενο ατύχημα ή παράσυρση συναδέλφου του.

Η δεύτερη μηχανή σταμάτησε κανονικά, χωρίς προβλήματα, και ακολούθησε ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο 21χρονος, ο οποίος στην αρχή αρνήθηκε να συμμορφωθεί, βρέθηκε τελικά αντιμέτωπος με το προβλεπόμενο διοικητικό και ποινικό κόστος: του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.250 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκαν και το δίπλωμα οδήγησης και η άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για περιπτώσεις άρνησης ελέγχου, επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης χωρίς κράνος.

Λίγη ώρα αργότερα, και καθώς η ένταση είχε εκτονωθεί, ο νεαρός αναβάτης εμφανίστηκε μετανιωμένος για την αντίδρασή του. «Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα… Φοβήθηκα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του. Οι αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, που καθημερινά πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλη την Αττική, σημειώνουν ότι η χρήση του κράνους είναι ο πιο κρίσιμος και απλός τρόπος για να σωθεί μια ζωή.

Oι Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ξεκινήσει εκστρατεία «μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» σε όλη τη χώρα, με στόχο τη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα).

πηγή: protothema.gr

