Εργαζόμενοι ΠΑΓΝΗ: Χρέος της πολιτείας να φροντίζει οι ασθενείς να μην ζουν με αφόρητους πόνους

Στη σοβαρή ανεπάρκεια των δημόσιων δομών παρηγορικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών με κακοήθειες προχωρημένου σταδίου ή με χρόνιο πόνο, όπως καταγγέλλουν οι αναισθησιολόγοι των ιατρείων πόνου της Κρήτης και η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας , αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ .

«Το τραγικό συμβάν, που εκτυλίχθηκε πριν κάποιες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου ο σύζυγος μιας 85χρονης αποφάσισε να τη «λυτρώσει» από το «μαρτύριο» του καρκίνου, η αγωνία πολλών συνανθρώπων και η ανάγκη για ανακούφιση από τους αφόρητους πόνους» δεν μπορούν να ξεχαστούν υπογραμμίζει και αναφέρεται στα ιατρεία που έκλεισαν ή υπολειτουργούν, ελλείψει προσωπικού.

Ενδεικτική των ελλείψεων αυτών είναι η κατάσταση με το ιατρείο πόνου του ΠΑΓΝΗ, που εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 2.500 ασθενείς με ογκολογικά, νευρολογικά, ορθοπεδικά, ρευματολογικά, κ.ά. νοσήματα, αριθμός που έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της διακοπής λειτουργίας του αντίστοιχου ιατρείου του Βενιζελείου ,εξαιτίας έλλειψης αναισθησιολόγων.

Το ιατρείο πόνου του ΠΑΓΝΗ καλύπτεται μόνο από δύο αναισθησιολόγους (εκπαιδευμένους στην αλγολογία) και μια νοσηλεύτρια, χωρίς ψυχολόγο. Λειτουργεί 3 φορές τη βδομάδα και η αναμονή για μη επείγοντα περιστατικά φτάνει τους 2 μήνες.

Δεν είναι ενταγμένο στον οργανισμό του νοσοκομείου, γι’ αυτό δεν προκηρύσσονται θέσεις εκπαιδευμένου προσωπικού για τη στελέχωσή του.

Μάλιστα, δεν υπάρχει η δυνατότητα για κατ΄ οίκον αντιμετώπιση χρόνιου πόνου ασθενών που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους ασθενείς, οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, στη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, στην απομόνωσή τους, στην αδυναμία τους να εργαστούν, αλλά και στην οικονομική τους επιβάρυνση τονίζει το Σωματείο .

«Δεν ανεχόμαστε ασθενείς να μένουν αβοήθητοι στη σωματική και ψυχική οδύνη τους.

Όλοι έχουν ανάγκη και δικαίωμα να ζουν και να φεύγουν με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε την κρατική στήριξη ασθενών που υποφέρουν με αξιοποίηση όλων των επιστημονικών εξελίξεων» υπογραμμίζει το Σωματείο και ζητάει την ένταξη ιατρείων πόνου στον οργανισμό κάθε νοσοκομείου και την πλήρη στελέχωσή τους με προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

