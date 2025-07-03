Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: Νέα αναζωπύρωση και μήνυμα του 112 για εκκένωση
φωτιά ιεράπετρα
clock 14:45 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέος συναγερμός, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες, σημειώθηκε στις 2 περίπου στα Φέρμα της Ιεράπετρας η οποία μάλιστα είναι μεγάλη.

Για τον λόγο αυτό ήχησε εκ νέου το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους σε Καθαράδες, Φερμά, Κουτσουνάρι και Κακιά Σκάλα να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε αίτημα για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κι όλα αυτά την ώρα που όλα έδειχναν ότι η φωτιά δεν είχε ενεργά μέτωπα παρα μόνο διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην περιοχή, με τις δυνάμεις να εξακολουθούν να επιχειρούν ενώ το έργο τους δυσχεραίνει τόσο το δύσβατο της περιοχής, όσο και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Νέα εποχή για την ΕΑΣΗ - Πέτυχε γενναίο "κούρεμα" για οφειλές 106 εκατ ευρώ

Αεροπλάνο της Αερολέσχης Ηρακλείου εντόπισε την καταστροφική πυρκαγιά στην Ιεράπετρα

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά Δήμος Ιεράπετρας
