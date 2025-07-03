Πύρινη κόλαση στην Ιεράπετρα - Εικόνες αποκάλυψης με καμένα σπίτια και εκτάσεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Δήμο Ιεράπετρας.

Η φωτιά, υπό την επήρεια θυελλωδών ανέμων, έχει διασπαστεί σε τρία μέτωπα, με επίκεντρο τα Φέρμα, τα Αχλιά και τα Σχοινοκάψαλα.

Δείτε φωτογραφίες από την μάχη με τις φλόγες σήμερα:

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, εκτός από δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν καταγραφεί ζημιές σε ιδιοκτησίες. «Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε φωτογραφίες σήμερα από τα Φέρμα:

(Δεν άφησε τίποτα το πέρασμά της η φωτιά)

(Σπίτια κινδύνεψαν από τις φλόγες ενώ άλλα υπέστησαν ζημιές)

Στην μάχη με τις φλόγες επιχειρούν και εναέρια μέσα από την Αθήνα και προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες σε δύσκολα σημεία ενώ τις επίγειες δυνάμεις αποτελούν περισσότεροι από 230 πυροσβέστες.

Αναφορές κάνουν λόγο για καμένες κατοικίες, καταλύματα και θερμοκήπια στις περιοχές Αγία Φωτιά και τα Φέρμα.

Στην τελευταία, αργά το βράδυ της Τετάρτης, οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα, οδηγώντας τις Αρχές σε μαζική εκκένωση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων και σπιτιών.

