Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Πέρασαν τη νύχτα στο κλειστό Γυμναστήριο

Καταφύγιο στο Κλειστό Γυμναστήριο της Ιεράπετρας βρήκαν τη νύχτα κάτοικοι αλλά και επισκέπτες των περιοχών της Αγιάς Φωτιάς, της Γαλήνης και του οικισμού Κουτσουνάρι καθώς έχουν απομακρυνθεί μετά από σχετικές οδηγίες των αρχών και μετά τα δύο μηνύματα που εστάλησαν μέσω του 112 με την μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Το Κλειστό Γυμναστήριο άνοιξε προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Όπως έγινε γνωστό, υπήρξαν περιστατικά ανθρώπων που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

