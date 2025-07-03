Ιεράπετρα - πυρκαγιά: Πέρασαν τη νύχτα στο κλειστό Γυμναστήριο
Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας
clock 08:37 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Καταφύγιο στο Κλειστό Γυμναστήριο της Ιεράπετρας βρήκαν τη νύχτα κάτοικοι αλλά και επισκέπτες των περιοχών της Αγιάς Φωτιάς, της Γαλήνης και του οικισμού Κουτσουνάρι καθώς έχουν απομακρυνθεί μετά από σχετικές οδηγίες των αρχών και μετά τα δύο μηνύματα που εστάλησαν μέσω του 112 με την μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας

Το Κλειστό Γυμναστήριο άνοιξε προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας

Όπως έγινε γνωστό, υπήρξαν περιστατικά ανθρώπων που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ένα σιντριβάνι αφημένο στην τύχη του, απειλή μόλυνσης και ντροπή για την πόλη

Ιεράπετρα: Βιβλική καταστροφή από τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη (βίντεο)

