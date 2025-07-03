Ιεράπετρα: Βιβλική καταστροφή από τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη (βίντεο)

Δραματική παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Ιεράπετρας, ανάμεσα σε Αχλιά και Αγία Φωτιά, η οποία παραδόθηκε στις φλόγες και συνεχίζει μέχρι και αυτή την ώρα το καταστροφικό της έργο.

Οι ριπές των ανέμων χθες το βράδυ έφτασαν χθες το βράδυ τα 11 μποφόρ, ενώ σήμερα μέχρι 8 μποφόρ.

🔥 ΕΚΤΑΚΤΟ: Μαζική εκκένωση τουριστικών καταλυμάτων. Η #φωτιά στα Φέρμα Ιεράπετρας εκτός ελέγχου. Οι αρχές έχουν ήδη δώσει εντολή για μαζική εκκένωση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και κατοικιών, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις. #Κρήτη #πυρκαγιά pic.twitter.com/1O5o0hj8iO — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) July 2, 2025

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Μανώλης Παραβολιδάκης, η φωτιά αυτή την ώρα έφυγε από την Αχλιά και κατευθύνεται προς Φέρμα.

Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς κατεθύνσεις και οι στροβιλισμοί, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι ελπίδες εναποτίθενται στις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα που ξεκίνησαν το έργο της κατάσβεσης με το πρώτο φως της ημέρας.

Επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα ενώ αναμένονται άλλα 5 από Σύρο, Καλαμάτα και Ρόδο, παράλληλα αναμένεται και ένα Canadair.

Οπως είπε ο κ. Παραβολιδάκης, συμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν καεί σπίτια, επιχειρήσεις, ενοικιαζομενα διαμερίσματα, καλλιέργειες καθώς και ένα βενζινάδικο στα Φέρμα, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα των καταστροφών.

Παράλληλα καταγράφονται προβλήματα στις επικοινωνίες καθώς κάηκαν στύλοι της ΔΕΗ.

"Δε μπορούμε να την οριοθετήσουμε ακόμα. μαχόμεθα", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παραβολιδάκης. Η νύχτα ήταν εφιαλτική, καθώς εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Φωτιά, Αχλιά, Γαλήνη, Φέρμα και Κουτσουνάρι, σε μία μεγάλη επιχείρηση από ξηρά και από θάλασσα.

"Χιλιάδες εστίες"

Για χιλιάδες στίες έκανε λόγο ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης. Οι ζημιές είναι πολλές και σοβαρές δυστυχώς. Ελπίζουμε στην βοήθεια των εναέριων μέσων καθώς οι επίγειες δυνάμεις παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, δε μπορούν να ελέγξουν τη φωτιά.

Current visuals of a large wildfire in Ierapetra, Lasithi, Crete, Greece. pic.twitter.com/K9tdeVKKLp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 2, 2025

Εντρομοι κάτοικοι αλλά και τουρίστες εγκατέλειψαν όπως όπως τα σπίτια και τα καταλύματα, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά.

Στο σημείο επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 46 οχήματα και 13 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες αναμένεται να ριχτούν 10 συνολικά εναέρια μέσα, κάποια από τα οποία ήδη πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην τεράστια επιχείρηση που έχει στηθεί, συνδράμουν με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και γκρέιντερ ΟΤΑ και εθελοντές, ενώ στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα στο νομό Λασιθίου και σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, τα οποία και έχουν διακομίσει μέχρι στιγμής 3 πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα, 2 πολίτες με ελαφρά τραύματα και 1 πολίτης με κινητικά προβλήματα, στο ΓΝ Ιεράπετρας.

