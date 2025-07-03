Ιεράπετρα: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά - Κάηκαν σπίτια και θερμοκήπια

Συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της η μεγάλη φωτιά που από χθες το απόγευμα καίει στην περιοχή ανάμεσα ανάμεσα σε Αχλιά και Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα.

Η μάχη είναι άνιση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, και του δύσβατου της περιοχής όπου ξέσπασε η φωτιά και γρήγορα επεκτάθηκε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η μεγάλη πυρκαγιά που κινείται ανάλογα με τη φορά των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, έχει «σπάσει» σε τρία μέτωπα, με επίκεντρο τα Φέρμα, τα Αχλιά και τα Σχοινοκάψαλα.

Οπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, χθες το βράδυ οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 11 μποφόρ, ενώ σήμερα πνέουν άνεμοι έως 8 μποφόρ.

Η νύχτα στην περιοχή ήταν δραματική, με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια αλλά άνιση μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση.

(Νύχτα κόλασης)

Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Φωτιά, Αχλιά, Γαλήνη, Φέρμα και Κουτσουνάρι, ενώ οι καπνοί από τη φωτιά έχουν σκεπάσει και την θάλασσα κοντά στον Μακρύ Γυαλό.

Τουλάχιστον 1500 τουρίστες, εκτός των μόνιμων κατοίκων, έχουν απομακρυνθεί από σπίτια και καταλύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάηκαν σπίτια, καλλιέργειες και θερμοκήπια. Κάτοικοι κάνουν λόγο για «βιβλική καταστροφή», μολονότι ακόμη δεν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής.

Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες κάτοικοι και τουρίστες με τη βοήθεια αστυνομικών και πυροσβεστών. Ωστόσο και από θαλάσσης, σκάφη του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, απομάκρυναν κόσμο από τις παραλίες.

Τρεις πολίτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με αναπνευστικά προβλήματα, δύο με ελαφρά τραύματα και ένας πολίτης με κινητικά προβλήματα.

Ο δήμος άνοιξε το Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας, όπου μετατράπηκε σε ένα πρόχειρο καταυλισμό και εκατοντάδες κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αλλά και τουρίστες πέρασαν εκεί το βράδυ τους, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρίψεις νερού και από τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ έχουν λάβει εντολή για να πετάξουν ακόμα 5 που αναμένονται από την Αθήνα..

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι.

Εκτός από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, στη μεγάλη επιχείρηση συνδράμουν με υδροφόρες, γκρέιντερ και μηχανήματα έργου, οι ΟΤΑ αλλά και εθελοντές.