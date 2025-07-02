Κρήτη: Μεγάλη αγωνία για την τεράστια πυρκαγιά - Δύσκολη νύχτα για όλους
φωτιά ιεράπετρα
clock 20:40 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ολονύχτια θα είναι η μάχη με τις φλόγες για τους εκατοντάδες πυροσβέστες που από νωρίς το απόγευμα επιχειρούν ενάντια σε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε ανάμεσα σε Αχλιά και Αγία Φωτιά Ιεράπετρας.

Φωτιά στην Αχλιά

Οι εικόνες που βλέπουν το φως δείχνουν μια τραγική κατάσταση με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες ενώ μέχρι και που έπεσε το σκοτάδι, επιχειρούσαν 3 εναέρια μέσα, ωστόσο η αγωνία μεγαλώνει από δω και στο εξής καθώς η κατάσβεση θα περιοριστεί στις επίγειες δυνάμεις.

Φωτιά στην Αχλιά

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά απειλεί περιοχές με ξενοδοχεία και σπίτια με συνέπεια νωρίτερα να εκκενωθούν 4 συνολικά οικισμοί και συγκεκριμένα τα Φέρμα, η Αχλιά, η Αγία γαλήνη και η Αγία Φωτιά, έπειτα από μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους από το 112 ενώ λίγο μετά τις 8 το βράδυ, νέο μήνυμα μέσω του 112 καλούσε και τους Κατοίκους στο Κουτσουνάρι να απομακρυνθούν προς την Ιεράπετρα.

Φωτιά στην Αχλιά

Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής ζητούν ενίσχυση της βοήθειας περιγράφοντας τραγικές καταστάσεις με τις φλόγες να απειλούν ευθέως κατοικημένες περιοχές.

(αρχική φωτογραφία Nikolaos Tzirvelakis από Forecast Weather Greece)

