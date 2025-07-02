Κρήτη: Συναγερμός για πυρκαγιά, επιχειρούν και ελικόπτερα -Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση
Φωτιά στην Αχλιά
clock 16:53 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλιά, κοντά στην Αγία Φωτιά Ιεράπετρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ενώ τις επίγειες δυνάμεις αποτελούν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Μάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ιεράπετρα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο.

(φωτογραφίες από Ηχώ fm 99,8 στο Λασίθι)

 

