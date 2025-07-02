Κρήτη: Συναγερμός για πυρκαγιά, επιχειρούν και ελικόπτερα -Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλιά , κοντά στην Αγία Φωτιά Ιεράπετρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ενώ τις επίγειες δυνάμεις αποτελούν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχλιά Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2025

Μάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ιεράπετρα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο.

(φωτογραφίες από Ηχώ fm 99,8 στο Λασίθι)

