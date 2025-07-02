Κρήτη: Συναγερμός για πυρκαγιά, επιχειρούν και ελικόπτερα -Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλιά, κοντά στην Αγία Φωτιά Ιεράπετρας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ενώ τις επίγειες δυνάμεις αποτελούν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2025
Μάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ιεράπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Φωτιά #Αχλιά #Γαλήνη #Φέρμα απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
@pyrosvestiki @hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 2, 2025
Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο.
(φωτογραφίες από Ηχώ fm 99,8 στο Λασίθι)
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Στη φυλακή και οι τρεις για την επίθεση με καυστικό υγρό στον 26χρονο
Ηράκλειο: Ανετράπη ΙΧ στην Εθνική - Και παιδιά ανάμεσα στους επιβαίνοντες (εικόνες)