Κρήτη: Στη φυλακή και οι τρεις για την επίθεση με καυστικό υγρό στον 26χρονο

Στη φυλακή επιστρέφουν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση με καυστικό υγρό σε 26χρονο, τότε, εργαζόμενο στο Ρέθυμνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων.

Παρότι το δικαστήριο ομόφωνα μετέτρεψε την κατηγορία από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε απόπειρα -κρίνοντας ότι το αποτέλεσμα της πράξης νομικά δεν τελέστηκε- εντούτοις επέβαλε και στους τρεις πολυετείς ποινές, χωρίς μάλιστα να χορηγήσει στην έφεση αναστέλλουσα ισχύ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zarpanews στους δύο πρώτους που κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα βαρειάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και σύσταση συμμορίας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 8 μηνών και στον τρίτο που κρίθηκε ένοχος για ηθιική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις, ποινή κάθειρξης 8 ετών και 7 μηνών.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι ζήτησαν πολλές φορές συγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας πώς στόχος δεν ήταν ο 26χρονος αλλά οι ρόδες του αυτοκινήτου.

«Καιγόμουνα ολόκληρος, ούρλιαζα, είχα φρικτούς πόνους»

Στην κατάθεσή του, ο 27χρονος που εργάζεται ως μηχανικός αυτοκινήτων, εξιστόρησε τα γεγονότα εκείνης της ημέρας: «Ήταν πρωί, 8 η ώρα περίπου και πήγαινα στη δουλειά μου. Μόλις φτάνω, παρκάρω, κατεβαίνω απ’ το αμαξι και βλέπω ένα μηχανάκι να έρχεται κατά πάνω μου.

Με πλησιάζουν και μου ρίχνουν το υγρό. Γύρισα το σώμα μου και με πέτυχε στην αριστερή μου πλευρά. Μπήκε στο μάτι μου, ούρλιαζα, ένιωθα φρικτούς πόνους» ανέφερε και συνέχισε λέγοντας ότι οι συνάδελφοί του, του έριξαν άμεσα πάρα πολύ νερό και τον έσωσαν από τα χειρότερα ενώ στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τότε έχει υποστεί μόνιμη βλάβη εντός του οφθαλμού:

«Έχω σοβαρό πρόβλημα στο μάτι μου. Αν το έτρωγα και στα δύο είχα τελειώσει. Ακόμα και σήμερα ταλαιπωρούμαι. Έχω θολούρα, κουράζονται τα μάτια, έχω σοβαρό πρόβλημα. Έχει υποστεί μόνιμη βλάβη εντός του οφθαλμού» σημείωσε ενώ αναφέρθηκε και στις ψυχολογικές επιπτώσεις της επίθεσης καθώς όπως είπε έχει εφιάλτες και διαταραχές στον ύπνο.

«Με ήθελαν ζωντανο νεκρό» σημείωσε.

Ακόμα αναφέρθηκε στις ιδιοκτησιακές διαφορές που είχε η οικογένειά του με τον τρίτο κατηγορούμενο, με αναφορά σε προηγούμενα περιστατικά με σκασμένα λάστιχα κ.α. ενώ συνέδεσε την αντιπαράθεση αυτή με μεταγενέστερο περιστατικό με θύμα τον πατέρα του, το οποίο έχει μείνει ανεξιχνίαστο:

«Έναν μήνα μετά έγινε δολοφονική επίθεση σε βάρος του πατέρα μου, του έκοψαν τη γλώσσα, τον πυροβόλησαν και είναι 10 μήνες κατάκοιτος. Είναι ακόμα στο νοσοκομείο» τόνισε και κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς με τον νόμο πηγαίναμε, ούτε απειλές, ούτε επιθέσεις, είχαμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα».

Αμβισβητούν την βλάβη

Πάντως, από τη μεριά υπεράσπισης αμφισβητήθηκε η σοβαρότητα της βλάβης και το κατά πόσο είναι μόνιμη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας.

Ως προς την αγωγή που λαμβάνει, οι δικηγόροι υπεράσπισης έκαναν λόγο για ένα απλό κολλύριο ενώ επανέφεραν τον ισχυρισμό ότι στόχος ήταν το όχημα και όχι ο ίδιος.

