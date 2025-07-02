Κρήτη: Στην Εντατική 40χρονος οικοδόμος μετά από ατύχημα

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα Χανιά με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικοδόμο ο οποίος την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν σε σκαλωσιά.

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

