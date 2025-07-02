Κρήτη: Στην Εντατική 40χρονος οικοδόμος μετά από ατύχημα
εργατικο ατυχημα
clock 15:17 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα Χανιά με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικοδόμο ο οποίος την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν σε σκαλωσιά.

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

 

Εργατικό Ατύχημα Εκαβ
