Βενιζέλειο: Περικοπές στα χειρουργεία για να βγουν οι άδειες - Σε λίστα 1770 ασθενείς
clock 14:17 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε συνθήκες μεγάλης πίεσης δουλεύουν γιατροί και νοσηλευτές στο οξύτατα υποστελεχωμένο  Βενιζέλειο και περιμένουν την άδεια του καλοκαιριού για να ξεκουραστούν, αυτό όμως σημαίνει μεταξύ άλλων και περικοπές στα χειρουργεία.

Σύμφωνα με τον διευθυντή  χειρουργικής Γιώργο Κωστάκη, μέλος της τριμελούς επιτροπής των γιατρών, από τα μέσα το μήνα μέχρι τέλη Αυγούστου το νοσοκομείο θα δουλεύει με 2 ή 3 χειρουργικές αίθουσες ημερησίως, αντιμετωπίζοντας μόνο τα επείγοντα και τα σοβαρά περιστατικά.

Σύμφωνα με τον γιατρό, μετά την τελευταία εκκαθάριση της λίστας, σε εκκρεμότητα για χειρουργείο βρίσκονται περίπου 1800 ασθενείς.

Ο ίδιος είπε ότι συνεχώς προσέρχεται κόσμος που πρέπει να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση, αλλά κανείς δεν μπορεί να του υποσχεθεί πότε θα γίνει αυτό, αφού ελλείψει κυρίως αναισθησιολόγων, δεν υπάρχει διαθέσιμος χειρουργικός χρόνος.

( ο δ/ντής της Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου Γιώργος Κωστάκης)

Ο κ. Κωστάκης αναφέρθηκε και στις προμήθειες αναλώσιμων και χειρουργικών υλικών, που γίνονται όπως είπε περιορισμένα, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στοκ υλικών όταν τα χρειάζεται ο χειρουργός και όχι να τα ψάχνει.

Ο Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος των Εργαζομένων του Βενιζελείου μας είπε ότι το νοσοκομείο έχει στην λίστα χειρουργείου 1770 ασθενείς και το 90% αφορά ΩΡΛ, Ορθοπεδικά και τακτικά χειρουργικά περιστατικά όπως είναι οι κήλες και οι χολές.

Είναι γνωστό ότι το Αναισθησιολογικό Τμήμα είναι αποδεκατισμένο και λειτουργεί με δανεικούς γιατρούς, ενώ σοβαρό είναι το πρόβλημα και με τις ελλείψεις τεχνολόγων ακτινολόγων .

Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, το νοσοκομείο σύμφωνα με τον πρόεδρο των Εργαζομένων έχει τουλάχιστον 100 άτομα λιγότερα από αυτά που χρειάζεται στη νοσηλευτική υπηρεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ – Αποκαλυπτικές συνομιλίες: «Δεν είναι 147 άτομα, είναι 400 ψήφοι»

Ηράκλειο - όρια οικισμών: Παρά τη ρύθμιση χάνονται περιουσίες σε Βασιλειές, Σκαλάνι, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες και αλλού!

Τζάνειο Νοσοκομείο: Εγκεφαλικά νεκρή η 62χρονη που της έγινε λάθος μετάγγιση

 

 

