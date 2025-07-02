Ηράκλειο: Ανετράπη ΙΧ στην Εθνική - Και παιδιά ανάμεσα στους επιβαίνοντες (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές αλλά και στο ΕΚΑΒ εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό στο ύψος του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί.

(Το δεύτερο εμπλεκόμενο ΙΧ)

Στο ένα από αυτά, επέβαιναν μία γυναίκα με δύο παιδιά και στο δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα δύο νεαροί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους, παρά την σφοδρή σύγκρουση, με τους τραυματισμούς που αναφέρονται να είναι επιπόλαιοι.

Από το τροχαίο προκλήθηκε τεράστιο κυκλοφοριακό κομβούζιο ενώ σύμφωνα με ακροατές που επικοινώνησαν με το Ράδιο Κρήτη, η ουρά των αυτοκινήτων που σχηματίστηκε είναι τεράστια.

