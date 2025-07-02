Μεγάλη φωτιά στην Κρήτη: Εγκατέλειψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι - "Μάχη" με τις φλόγες
Φωτιά στην Αχλιά
clock 18:37 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Αχλιά Ιεράπετρας με τρία εναέρια μέσα και πάνω από 130 πυροσβέστες να δίνουν κυριολεκτικά μάχη με τις φλόγες.

Νωρίτερα ήχησε το 112 και καλούσε τους κατοίκους περιοχών να τις εκκενώσουν και να μετακινηθούν προς την Ιεράπετρα, όπως και έγινε, οι τουρίστες έχουν εγκαταλείψει τα ξενοδοχεία τους ενώ ο κεντρικός δρόμος της περιοχής έχει κλείσει.

Δείτε μερικές φωτογραφίες από την περιοχή:

(Τεράστια η κινητοποίηση των Αρχών)

 (Οι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή)

(Τιτάνια η μάχη των Πυροσβεστών)

Φωτογραφία από την φωτιά

 (Λήψη φωτογραφίας από τα Φέρμα της Ιεράπετρας)

Σύμφωνα με ακροατές του Ράδιο Κρήτη η κατάσταση στην περιοχή είναι δύσκολη ενώ η φωτιά μαίνεται πολύ κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης εξέφρασε την ανησυχία του καθώς οι φλόγες υπάρχει κίνδυνος να πλησιάσουν σε κατοικημένη ζώνη, μέρος της οποίας είναι τουριστικές κατοικίες.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση κατοίκου της περιοχής:

 

