Ηράκλειο: Ένα σιντριβάνι αφημένο στην τύχη του, απειλή μόλυνσης και ντροπή για την πόλη
clock 17:35 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυτό είναι ένα συντριβάνι στην πλατεία του πρώην Ξενία (στο Mare riviera), που ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου.

Έχουν γίνει άπειρες εκκλήσεις προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Σισαμάκη για την αποκατάσταση του, αλλά, όπως λέει η παροιμία "στου κωφού" την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα".

Έτσι, αυτό το θλιβερό θέαμα με τα πράσινα νερά αποτελεί καθημερινά αντικείμενο αρνητικών σχολίων από εκατοντάδες επισκέπτες.

Αν μάλιστα πηγαίνουν προς την πλατεία από ανατολικά και περνούν πρώτα μπροστά από την "ντροπή του Ηρακλείου" το ερειπωμένο κτίριο (παλιό 3/4) τότε σχηματίζουν σαφή εικόνα για την πόλη.

Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι πριν λίγες ημέρες έγινε έλεγχος στο συντριβάνι από υγειονομική υπηρεσία για το αν στα βουρκιασμένα νερά, υπάρχουν αυγά από κουνούπια του Νείλου.

 

