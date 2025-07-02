ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι - Αντιδήμαρχος Ηρακλείου συνομιλεί με τον "Φραπέ"

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στη νέα συνομιλία αντιδημάρχου από το Ηράκλειο με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «φραπέ», εμφανίζεται το όνομα του παραιτηθέντα Μάκη Βορίδη.

Οι διάλογοι που αφορούν σε πρώην υπουργούς, μεγαλοπαράγοντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που για χρόνια σοβούσε στον Οργανισμό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Ξυλούρης αποκαλύπτει πως έχει «ραντεβού στην Αθήνα με τον Βορίδη» για ένα «κομμένο ΑΦΜ» αλλά όπως κάνει γνωστό, πριν το ραντεβού, «μίλησαν λίγο και τηλεφωνικά με κωδικούς».

Ο διάλογος:

ΕΜ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ: Είναι εκτός της πληρωμής ;

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: («Φραπές»): Ναι όξω αφού είναι δεσμευμένο ΑΦΜ

ΕΜ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ: Ο Ζερβός με τον Βοϊδάκη τον π__στη

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λόγω Βορίδη μου το ‘κανε

ΕΜ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ: Αυτό έχει τώρα μια εξήγηση

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λόγω Βορίδη θα τα' χα. Και να ξέρεις ότι εάν δεν κατέβαινε ο Βορίδης να βαφτίσει της Ελένης το κοπέλι και να του τον εβγάζουνε στον αέρα να τον τελειώσουν. Με τον Φανούρη με τις δικογραφίες θα το τελειώσουν

ΕΜ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ: Ναι, ναι ήταν στη φυλακή

Γ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τη Δευτέρα έχω ραντεβού στην Αθήνα με Βορίδη. Εμιλήσαμε λίγο και τηλεφωνικά αλλά με κωδικούς. Του λέω ρε ότι έχεις βγάλτο στον αέρα να πάει να γ@μηθεί. Τι έγινε χέστηκε η φοράδα στ’ αλώνι για μια έδρα του Αυγενάκη, να την πάρει. Να πάει με την Λατινοπούλου να την πάρει. Να κατέβει ανεξάρτητος να την πάρει.

Πηγή: in.gr

