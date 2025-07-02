Εκκλησία της Κρήτης: Τί αναφέρει για Μεταθετό στη Μητρόπολη Χανίων και ΟΠΕΚΕΠΕ

Θέση για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θέλουν να εμπλέκονται και πρόσωπα της Εκκλησίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΕ, πήρε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης που συνεδρίαση σήμερα στο Ηράκλειο.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «γίντεια ευκαιριακή κατασυκοφάντηση εκκλησιών και εκκλησιαστικών προσώπων στην Κρήτη» και πως «Υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη στην οποία υπάρχει εμπιστοσύνη.

Επιπλέον, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό και τους Βουλευτές της Κρήτης, με το οποίο θα δηλώνει την αντίθεσή της για την τροπολογία που αφορά την τοποθέτηση εν ενεργεία Μητροπολίτη σε άλλη σε άλλη Μητρόπολη, μετά και τα όσα έγιναν με αφορμή την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 2 Ἰουλίου 2025, σέ Συνοδική Σύσκεψη στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐξ ἀφορμῆς τῆς κυβερνητικῆς παρέμβασης, μέ τήν ψήφιση ἑρμηνευτικῆς διάταξης ἐπί συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποφάσισε τήν ἀποστολή ἐγγράφου πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό, τούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων καί τούς Βουλευτές τῆς Κρήτης, γιά νά ἐνημερωθοῦν σχετικά μέ τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἄρσης τῆς ἀδικίας σέ βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀνησυχεῖ ἐντονότατα γιά τούς συνεχιζόμενους πολέμους, εἶναι συντετριμμένη γιά τίς χιλιάδες τῶν ἀθώων θυμάτων ἀπό τίς πολεμικές συγκρούσεις στήν Οὐκρανία καί τή Μέση Ἀνατολή, δέεται δέ γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή μεγάλη ἀγωνία Της γιά τή διαφύλαξη τῶν ἀπό τόν 5ο μ. Χ. αἰῶνα δικαίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ἡ ὁποία ἔχει στήν Κρήτη ἱστορικά μοναστηριακά Μετόχια, καθώς καί γιά τήν προστασία τῶν προσκυνημάτων τῆς πίστης μας στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί προσεύχεται γιά τούς ἄγρυπνους φύλακες τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Ὀρθόδοξου Γένους μας. Καταδικάζει δέ κάθε πράξη βίας, φανατισμοῦ καί ἐπιθετικότητας κατά τῶν Χριστιανῶν καί ἁγίων σκηνωμάτων, τά ὁποῖα σεβάστηκαν ἀκόμα καί ἀλλόθρησκοι στό διάβα τῶν αἰώνων.

Ὡς πρός τήν εὐκαιριακή κατασυκοφάντηση Ἐκκλησιῶν καί ἐκκλησιαστικῶν προσώπων στήν Κρήτη μέ ἐμπλοκή σέ θέματα παράνομων ἐπιχορηγήσεων, πού γίνεται τελευταῖα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι τά διοικητικά ὄργανα τῶν Ἐκκλησιῶν της ἔχουν πάντα ρητή ἐντολή νά ἐνεργοῦν σύμφωνα μέ τούς κείμενους νόμους καί κατόπιν ἐγκριτικῶν ἀποφάσεων τῶν προϊσταμένων τους Ἀρχῶν, γιά τά θέματα δέ αὐτά ὑπεύθυνη εἶναι ἡ Δικαιοσύνη, τήν ὁποία καί ἐμπιστεύεται.

Ἐπειδή ἡ Ἱερά Σύνοδος γίνεται ἀποδέκτης πολλῶν καί δικαιολογημένων ἐρωτήσεων καί ἀνησυχιῶν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν «Προσωπικό Ἀριθμό», ἐπιφυλάσσεται νά λάβει θέση καί ἐξετάζει τό θέμα στή βάση τῆς διασφάλισης τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς καταστρατήγησής τους. Ἀνέθεσε δέ σέ ἁρμόδιους τήν εὐρύτερη μελέτη καί εἰσήγηση ἐπί τοῦ θέματος, προκειμένου νά ἀποφασίσει καί νά ἐνημερώσει τόν πιστό λαό.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἐφιστᾶ τήν προσοχή ὅλων γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀπό τίς πυρκαγιές, ἰδιαίτερα κατά τήν παροῦσα θερινή περίοδο.

Τέλος, μέ τή λήξη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, ἡ Ἱερά Σύνοδος χαιρετίζει τούς Δασκάλους καί Καθηγητές, τούς Μαθητές, Σπουδαστές καί Φοιτητές τοῦ τόπου μας, εὔχεται δέ καλή πρόοδο στούς σκοπούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους καί συγχαίρει ὅσους εἰσέρχονται στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση.

