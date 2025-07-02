Επιδοτήσεις: Οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας πρώτη προτεραιότητα την επιστροφή των χρημάτων από όλους όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις, αναφέρθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά θα γίνουν έλεγχοι πριν την πληρωμή για μελισσοκομία και βιολογική κτηνοτροφία σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι σε αυτούς τους δύο τομείς «οι αριθμοί, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ήταν πολύ μακριά από την όποια αποδεκτή πραγματικότητα».

Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει το πλαίσιο που θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες και στο οποίο θα εμπλακούν τόσο η ΑΑΔΕ όσο και η Οικονομική Αστυνομία.

«Οι αρχές μπορούν να αναζητήσουν τα χρήματα σε περιπτώσεις που δόθηκαν επιδοτήσεις χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν αν κάποιος έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα – αυτό είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης» διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως εξήγησε, δε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, «προσπαθούμε με δυο διαφορετικούς τρόπους να συνεχίσουν οι αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις: ο ένας είναι η ρηξικέλευθη απόφαση της κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και απορρόφησής του στην ΑΑΔΕ, που έχει δεδομένη αξιοπιστία, και ο δεύτερος τρόπος είναι η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων». Και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον δείχνουμε και στο εσωτερικό και στις Βρυξέλλες ότι δεν αλλάζουμε σελίδα, αλλά κεφάλαιο»



Τσιάρας: Όποιο δηλώνει κάτι ψευδές θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ βαριές ποινικές ευθύνες

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη να κλείσουν οι παθογένειες που προέρχονται από το παρελθόν, προσθέτοντας έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την επιστροφή ως «πρώτη προτεραιότητα» των χρημάτων από όσους πήραν παράνομα επιδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε πως «όποιος δηλώνει κάτι ψευδές και τώρα θα βρεθεί με πολύ βαριές ποινικές ευθύνες».

Ερωτηθείς για το πώς θα εντοπίζονται όσοι πήραν παράνομα χρήματα και ποιο είναι το σχέδιο, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «η διαδικασία προβλέπεται και από την ενωσιακή αλλά και από την εθνική νομοθεσία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στη βάση αυτής της συγκεκριμένης πρόβλεψης πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει συγκεκριμένη ομάδα, η οποία ανακοινώθηκε».

Όπως δήλωσε, αναφορικά με τα ζώα και τα χωράφια, υπάρχει σήμερα το monitoring, που μέσω ενός δορυφόρου καταγράφει την καλλιεργούμενη έκταση και μπορεί να καταγράψει και τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που υπάρχει στο χωράφι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Η γεωργία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να ελεγχθεί» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο υπάρχουν διάφορα κενά, τα οποία εντοπίζονται σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα δεν υπήρχαν βοσκοτοπικοί χάρτες (δεν υπήρχε κτηματολόγιο το οποίο ήταν απαραίτητο για τους βοσκοτοπικούς χάρτες), δασικοί χάρτες κλπ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις ενέργειες της κυβέρνησης, λέγοντας πως «το γεγονός ότι τελικά θα ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΑΑΔΕ είναι μια κεντρική κυβερνητική επιλογή, η οποία δείχνει ότι θέλουμε να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας, μιας και η ΑΑΔΕ αποδεδειγμένα όλα αυτά τα χρόνια έχει πιστοποιήσει μέσα από την πορεία της και το υψηλό επίπεδο διασταύρωσης των ελέγχων και των πραγματικών ελέγχων, αλλά και το εσωτερικού ελέγχου».

Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «για πρώτη φορά δεν πληρώνουμε τη βιολογική κτηνοτροφία και την ελληνική μελισσοκομία, ακριβώς γιατί οι αριθμοί, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ήταν πολύ μακριά από την όποια αποδεκτή πραγματικότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν, θα γίνουν έλεγχοι πριν από αυτή την πληρωμή. Αυτοί οι έλεγχοι θα είναι ο οδηγός προκειμένου και σε οποιοδήποτε άλλον έλεγχο να έχουμε ένα βασικό δεδομένο σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει».



Χατζηδάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες ρυθμίσεις

Ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε στον ΣΚΑΪ, προανήγγειλε ότι «σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή υπάρχει η πρώτη διάταξη και θα ακολουθήσουν και άλλες ρυθμίσεις. Όλο αυτό θα γίνει με πολύ οργανωμένο τρόπο, ώστε να σταματήσουν οι σκιές και να καταβάλλονται στο μεταξύ οι επιδοτήσεις των αγροτών».

«Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτό που εξαγγέλθηκε τη Δευτέρα, ότι δηλαδή η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ελέγξουν τα ποσά που έχουν καταβληθεί και ως προς το διοικητικό σκέλος θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ως προς το ποινικό σκέλος θα αναζητηθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Θα μπορούσα να πω πως όλα αυτά γίνονται από τότε που μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ, δεν θα το πω. Θα μπορούσα να πω ότι γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα το πω», ανέφερε αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης συμφωνώντας με τον πρωθυπουργό ότι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

«Σε όλες της χώρες προσπαθούν να στηρίξουν τους αγρότες και ας μιλήσουμε ειλικρινά, υπάρχουν σκέψεις ενίοτε ότι "βρε παιδάκι μου τα λεφτά έρχονται από τις Βρυξέλλες, πρέπει να ζήσουν τα χωριά κλπ". Σκέψεις που δεν τις λες παράλογες επικράτησαν στην ακραία τους μορφή, όπως ήταν και αυτά που προκύπτουν από τους διαλόγους. Γι αυτό υπήρξε όλη αυτή η αντίδραση του πρωθυπουργού», σημείωσε και προσέθεσε λέγοντας:

«Σε όσους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φαίνεται ότι παρότρυναν σε πράξεις αθέμιτες, ζητήθηκε η παραίτησή τους. Από την εξέταση της δικογραφίας δεν προκύπτουν άλλα τέτοια θέματα με ονόματα, επομένως δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις. Τώρα θέμα εκλογών δεν τίθεται. Τίθενται όμως δυο θέματα: οι εκκρεμότητες από δω και πέρα σε επίπεδο Βουλής και η κυβερνητική ατζέντα. Έχουμε εντολή μέχρι το 2027 να προχωρήσουμε».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι η ΝΔ μελετά αυτήν την ώρα τη δικογραφία και θα περιμένει να δει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, που έχει προαναγγείλει προανακριτική επιτροπή. «Θα κινηθούμε μακριά από κυνήγι μαγισσών και προφανώς μακριά από κάθε λογική συγκάλυψης. Ξέρουμε ότι αυτήν την ώρα υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός από πάνω μας και επομένως πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Μαρινάκης: Το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα σπάσει

«Το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων θα σπάσει, όπως έσπασε και το απόστημα των παράνομων συνταγογραφήσεων και του κυκλώματος των πολεοδομιών», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για τις αποφάσεις του πρωθυπουργού και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ο εκπρόσωπος επεσήμανε πως οι πρόσφατες παραιτήσεις βουλευτών και υφυπουργών δεν αφορούν την ουσία της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έγιναν για λόγους πολιτικής τάξης. Όπως εξήγησε, ορισμένες συνομιλίες κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με την κυβερνητική ιδιότητα, ενώ ειδική μνεία έκανε στην παραίτηση του κ. Βορίδη, τονίζοντας πως ήταν προσωπική του απόφαση, ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτό του εκτός κυβερνητικών θέσεων. «Αν θέλουμε οι πολίτες να μας ακούνε και να συμμετέχουν ξανά στην πολιτική, πρέπει να διαγράψουμε νοσηρές πρακτικές του παρελθόντος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η διάκριση μεταξύ πολιτικής και ποινικής διάστασης είναι σαφής και πρέπει να γίνεται κατανοητή.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις που αφορούν τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή του σε παράνομες πρακτικές. «Δεν προκύπτει από τις 3.000 σελίδες της δικογραφίας καμία συνομιλία ή στοιχείο που να τον εμπλέκει σε συμπαιγνία. Αντίθετα, οι συνομιλίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν το ακριβώς αντίθετο», σημείωσε. Παράλληλα, παρέθεσε τα εκλογικά αποτελέσματα στον Δήμο Μυλοποτάμου, υπογραμμίζοντας πως στις εκλογές του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος στον Δήμο, ενώ η ΝΔ κατέγραψε σχεδόν το ίδιο ποσοστό με το 2019. «Η σύνδεση ανάμεσα σε διερευνώμενους απατεώνες και την αλλοίωση εκλογικού αποτελέσματος είναι εκτός πραγματικότητας, προϊόν επιστημονικής φαντασίας», ανέφερε, απαντώντας στην αντιπολίτευση.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική στάση της ΝΔ, ο εκπρόσωπος επισήμανε ότι το κόμμα δείχνει έμπρακτα τη βούλησή του να διαχειρίζεται τέτοια ζητήματα με αποφασιστικότητα. Υπενθύμισε ότι έχουν υπάρξει ήδη παραιτήσεις από τον κομματικό μηχανισμό και τόνισε πως η ΝΔ είναι η μόνη κυβέρνηση που μετατρέπει τη δικογραφία σε πολιτική πράξη, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν έχουν ποινική διάσταση. «Ο πρωθυπουργός έχει πάρει ακαριαίες αποφάσεις αποπομπής στελεχών για λόγους ηθικής τάξης, δείχνοντας στην πράξη ότι η ανοχή σε φαινόμενα που θίγουν την αξιοπιστία της πολιτικής είναι μηδενική», δήλωσε, προσθέτοντας πως η υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί και το πολιτικό σύστημα οφείλει να προχωρά σε καθαρές κινήσεις.

Τέλος, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του κ. Βορίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά και με σεβασμό στη διάκριση πολιτικής και ποινικής ευθύνης. «Δεν αθωώνω ούτε καταδικάζω κανέναν. Όταν υπάρχουν αποφάσεις, αυτές θα ανακοινωθούν αρμοδίως. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική από την πολιτική και πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα επιβαρυντικά στοιχεία. Προσωπικά, δεν έχω δει κάτι που να συνιστά ποινικό αδίκημα, αλλά η τελική στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα καθοριστεί με βάση τη μελέτη της δικογραφίας», δήλωσε. Υπενθύμισε, δε, ότι η απόφαση για τα βοσκοτόπια που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης θεσπίστηκε το 2000, ενισχύθηκε το 2017 και καταργήθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης.

