Ιεράπετρα - πυρκαγιά: 5.000 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από ξενοδοχεία

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Νοτιοανατολικής Κρήτης Γιώργος Τζαράκης ανέφερε ότι μετά την οδηγία να εγκαταλειφθούν οικισμοί του Δήμου Ιεράπετρας λόγω της πυρκαγιάς, έχουν μετακινηθεί περίπου 5.000 τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή.

Ο κ. Τζαράκης σημείωσε ότι δεν έχουν υποστεί καταστροφές ξενοδοχειακές μονάδες, πάρα μόνο σε μία περίπτωση ξενοδοχείου στην Αγιά Φωτιά όπου σημειώθηκαν περιορισμένες καταστροφές, οι οποίες προκλήθηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από χθες το απόγευμα στην περιοχή.

«Η ανησυχία μας έχει να κάνει και με τις κρατήσεις των επόμενων ημερών, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στην περιοχή, όχι μόνο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, αλλά και των καμένων εκτάσεων που δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση», τόνισε ο κ. Τζαράκης, εκφράζοντας την ελπίδα οι φλόγες να κοπάσουν και ο πύρινος εφιάλτης να πάψει να απειλεί την όμορφη περιοχή της Ιεράπετρας, που αυτή την περίοδο η πληρότητα στα τουριστικά σημεία ξεπερνά το 90%.

