Κρήτη: Της επιτέθηκε ο σκύλος μέσα στην επιχείρηση - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Περιπέτεια έζησε το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) μία γυναίκα στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων.
Πρόκειται για μία 47χρονη η οποία μπήκε στο κατάστημα που διατηρούσε ένας 61χρονος ωστόσο ο σκύλος του ιδιοκτήτη που ήταν μέσα στην επιχείρηση, δάγκωσε την γυναίκα, όπως κατήγγειλε η ίδια με συνέπεια ο επιχειρηματίας να συλληφθεί.
Η 47χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου για τις πρώτες βοήθειες.
