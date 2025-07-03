Κρήτη: Της επιτέθηκε ο σκύλος μέσα στην επιχείρηση - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Περιπέτεια έζησε το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) μία γυναίκα στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Πρόκειται για μία 47χρονη η οποία μπήκε στο κατάστημα που διατηρούσε ένας 61χρονος ωστόσο ο σκύλος του ιδιοκτήτη που ήταν μέσα στην επιχείρηση, δάγκωσε την γυναίκα, όπως κατήγγειλε η ίδια με συνέπεια ο επιχειρηματίας να συλληφθεί.

Η 47χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου για τις πρώτες βοήθειες.

