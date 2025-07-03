Ηράκλειο: Παρενοχλούσε το 13χρονο κορίτσι και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αστυνομικοί της Χερσονήσου.

Πρόκειται για έναν Πολωνό ο οποίος χθες αργά το απόγευμα μπήκε στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε όντα σε κατάσταση μέθης.

Στην πισίνα βρισκόταν και ένα 13χρονο κορίτσι από την Γαλλία και όπως καταγγέλθηκε από την μητέρα της, ο Πολωνός άρχισε να την παρενοχλεί και να την αγγίζει σε ευαίσθητα σημεία ώσπου το κορίτσι κάλεσε σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και ο 51χρονος φόρεσε χειροπέδες.

